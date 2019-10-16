Какие шины предпочитают российские водители

К сожалению, статистики, рассказывающей, на покрышках каких марок и моделей водители чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия, нет. Поэтому, возможно, россияне с удовольствием ездят на китайской резине.

Так, согласно исследованию ГК «АвтоСпецЦентр», 40% наших соотечественников из тех, что предпочитают импортные шины, используют продукцию из КНР. Еще 25% — шины японского производства, 14% — корейского, 9% — малазийского. А покрышки из Сербии и Германии популярны лишь у 8% и 4% соответственно.

Иначе говоря, при покупке «обуви» для авто, водители в первую очередь ориентируются на ее цену, то есть на недорогие китайские и российские изделия, ведь их средняя цена для легкового автомобиля составляет в среднем 2900 рублей за штуку, для внедорожников — 9000 ₽ Но при этом, что приятно, чаще выбирают новые покрышки (81,3%), а не бывшие в употреблении (18,7%).

Но, кстати сказать, любителям «китайщины» скоро придется туго: в 2020 году ожидается резкое подорожание шин на российском авторынке на 15—20%. Это связано с возможным введением обязательной маркировки для борьбы с контрафактом, процент которого на рынке сейчас составляет 10—15 — в первую очередь благодаря именно китайским товарищам. Введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует инвестиций в оборудование для ее проведения.