Общероссийский народный фронт предложил отказаться от штрафов за мелкие нарушения ПДД

Всевозможные ужесточения законов для автомобилистов и все более опустошающие кошельки граждан санкции за них, не сильно повышают безопасность на дорогах страны. При этом количество штрафов за нарушения ПДД уже превысило все разумные рамки, а Россия даже стала мировым лидером по числу наложенных на автовладельцев денежных взысканий. И до какого предела можно увеличивать суммы штрафов и число запретов? Да и нужно ли?

Группа независимых экспертов при Общероссийском народном фронте (ОНФ), разрабатывающая альтернативный проект «водительской» главы нового КоАП РФ, считает, что подобная политика себя не оправдала и нужны радикальные перемены в законодательстве. Их изменение с карательного на гибкий и мотивирующий людей на безопасную езду подход.

Для примера эксперты приводят таблицу штрафов за нарушение правил парковки в Москве и других странах мира. Многие из них, если их пересчитать по покупательной способности жителей, у нас уже в разы выше, чем аналогичные взыскания в Европе и США. Так, например, штрафы в Москве выше лондонских в 2,2—2,8 раз, берлинских — в 2,9—12,1 раз, нью-йоркских — 2,6—3,2 раза. Аналогичная ситуация и с другими штрафами.