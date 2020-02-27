Общероссийский народный фронт предложил отказаться от штрафов за мелкие нарушения ПДД

Всевозможные ужесточения законов для автомобилистов и все более опустошающие кошельки граждан санкции за них, не сильно повышают безопасность на дорогах страны. При этом количество штрафов за нарушения ПДД уже превысило все разумные рамки, а Россия даже стала мировым лидером по числу наложенных на автовладельцев денежных взысканий. И до какого предела можно увеличивать суммы штрафов и число запретов? Да и нужно ли?
Группа независимых экспертов при Общероссийском народном фронте (ОНФ), разрабатывающая альтернативный проект «водительской» главы нового КоАП РФ, считает, что подобная политика себя не оправдала и нужны радикальные перемены в законодательстве. Их изменение с карательного на гибкий и мотивирующий людей на безопасную езду подход.
Для примера эксперты приводят таблицу штрафов за нарушение правил парковки в Москве и других странах мира. Многие из них, если их пересчитать по покупательной способности жителей, у нас уже в разы выше, чем аналогичные взыскания в Европе и США. Так, например, штрафы в Москве выше лондонских в 2,2—2,8 раз, берлинских — в 2,9—12,1 раз, нью-йоркских — 2,6—3,2 раза. Аналогичная ситуация и с другими штрафами.
– Если сравнивать штрафы по паритету покупательной способности, то окажется, что российские водители платят за нарушения суммы, превышающие или сопоставимые с теми, что в европейских странах', — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы при ОНФ Петр Шкуматов. — При этом число штрафов в России в расчете на один автомобиль превышает среднее число штрафов в Европе в 5 (пять) раз! Понятно, что расти дальше, при нынешних зарплатах им уже просто некуда. Изменение подхода от карательно-фискального, к риск-ориентированному может помочь разделить водителей на группы добросовестности.И уделять пристальное внимание наиболее злостным нарушителям ПДД, жестко карая их, и не обременяя кошельки добросовестных водителей безумными по своей дорогивзне штрафами за мелкие нарушения…
Поскольку большая часть нарушений не несет общественной̆ опасности, если они совершены водителем с низким рейтингом риска, то, по мнению экспертов рабочей группы, они заслуживают лишь электронного предупреждения. Лишь 10000 автомобилистов имеют более 100 неоплаченных штрафов. Это всего 0,015% от общего числа водителей во всей стране.
В настоящий момент альтернативная версия КоАП направлена на ознакомление в Минюст, Минтранс, ГИБДД. Посмотрим, какова будет реакция ведомств, до последнего момента настаивающих на еще большем закручивании гаек для водителей…