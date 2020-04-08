Genesis продлил в России гарантию на автомобили из-за коронавируса

Южнокорейская марка запускает в России глобальную программу по поддержке клиентов в условиях коронавирусной пандемии Genesis. В ней участвуют автомобили со сроком действия гарантийных обязательств, истекающих в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. То есть во время вынужденных выходных и режима самоизоляции, объявленных правительством. В этом случае сроки продлеваются до 31 мая без доплаты.

Напомним, что накануне о новой программе для наших соотечественников объявил бренд Hyundai.

А «родственная» компания KIA, как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», пошла на уступки, позволив отсрочить ремонт и плановое ТО, пока официальные сервисы вновь не откроют свои двери.

Между тем, китайская марка Haval в рамках гарантии расширила для российских владельцев на 1000 км межсервисные интервалы.