Суд сократил тюремный срок актеру Ефремову за смертельное ДТП

— Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения, — огласила решение судья-председатель тройки Любовь Ишмуратова.

Адвокаты артиста просили снизить строгость наказания «до такого, которое позволит не содержать его под стражей». Прокуратура требовала оставить прежний приговор в силе.

Напомним, что ранее актера приговорили к восьми годам колонии за то, что он в пьяном виде за рулем своего внедорожника выехал на «встречку» на Садовом кольце в Москве и совершил лобовое столкновение с машиной под управлением курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова. В результате происшествия последний скончался, сообщает ТАСС.