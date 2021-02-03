Какие неприятные сюрпризы автовладельцам приготовили власти в 2021 году

Наступивший 2021-й год будет богат на новые повороты во взаимоотношениях между водителями и властями. Новые штрафы. Новые правила техосмотра. Новые нарушения ПДД, которые научились определять полицейские камеры автоматической фиксации. Все это — в первом выпуске подкастов на портале «АвтоВзгляд» (послушать можно здесь).

Как показывает многолетняя практика, основная масса автомобилистов о подобных изменениях в их повседневной водительской жизни узнает только тогда, когда сталкивается с ними непосредственно, что порой становится для них крайне неприятным неожиданным «подарком судьбы».

Чтобы быть в курсе и знать, чего ожидать в ближайшем будущем от властей и полиции — слушайте подкасты портала «АвтоВзгляд».