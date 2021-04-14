Остановили за езду «на шипах» летом: что говорить гаишнику

Что будет, если ездить летом на шипованной резине? Может ли водитель получить за это штраф и какой? Разоблачаем очередной вброс на эту тему, случившийся в соцсетях и СМИ.

Оказывается, «покупать техосмотр» после вступления в силу нового порядка проведения ТО все равно можно! Хотя нововведения были изначально направлены именно на то, чтобы помешать 85% автовладельцев и дальше приобретать диагностические карты без заезда на пункты ПГТО.

О том, как работает сейчас «старая схема на новый лад», слушайте в подкасте портала «АвтоВзгляд».