Какие автомобили чаще всего эвакуируют в Москве

Как сообщает официальный Telegram-канал столичного Дептранса, чаще всего на штрафстоянки увозили различные модели Mercedes-Benz. С начала весны эвакуировали 193 «немца».

На втором месте идет Porsche с результатом 168 автомобилей, а третье место делят между собой Lexus и BMW. Машины этих марок эвакуировали 138 и 137 раз соответственно.

Кроме этого, «эвакуаторщики» не пугаются и очень дорогих автомобилей. Так в столице забрали с улицы два Rolls-Royce, один спортивный Dodge и даже итальянский спорткар Lamborghini. Да-да, тот самый автомобиль шоу-дивы Анастасии Ивлеевой.

Кроме того, в прицел АМПП попали и три Tesla, что очень странно, ведь парковка для электромобилей в Москве бесплатна. Впрочем, «теловоды», видимо, кидают их как попало и где попало…