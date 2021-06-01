Советник Путина рассчитывает пересадить россиян на электромобили через 20 лет

– Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах к 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20–30 лет пересядут все,— заявил советник президента Владимира Путина и его спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев «РИА Новости».

Таким образом, советник президента уверен, что в стране найдется столько ресурсов, что даже в самой отдаленной деревушке страны будет оборудованы зарядные станции для электромобилей местных лесорубов. А энергокомпании ради мечтаний кучки экоактивистов потратят кучу средств на увеличение в разы масштабов генерации электроэнергии, путем постройки новых электростанций, сжигающих газ и уголь, прокладку линий электропередач и прочее строительство.