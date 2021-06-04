В Москве решили массово заправлять электромобили природным газом

– Развитие инфраструктуры зарядных станций с подключением к сети — это дорогостоящее решение, которое требует к тому же много ресурсов и времени на реализацию. Именно поэтому мы считаем, что решить проблему может только создание автономной сети зарядных станций, — заявил генеральный директор компании L-Charge Дмитрий Лашин. По данным «Коммерсанта», до конца 2022 года в Москве должно появиться 20 000 мобильных зарядных станций для электромобилей. Работать они будут на сжиженном природном газе.

Декларируется, что заправка электромобиля на такой станции обойдется на 30% дешевле, чем зарядка от городской электросети. Таким образом, в городе должно появиться еще 20 000 мощнейших источников выхлопных газов — фактически работающих на метане электрогенераторов, смонтированных в кузове грузовиков.

Дикость идеи таких «зарядок» для электротранспорта в том, что начисто ликвидируют даже теоретическое экологическое превосходство электромобиля над машинами с двигателем внутреннего сгорания. Судя по всему, владельцам L-Charge пришла в голову гениальная мысль создать огромный рынок сбыта для выпускаемых компанией узкоспециализированных газовых мини-электростанций. Для этого предприимчивые бизнесмены просто взяли и «упаковали» свою отнюдь не полезную для городской экологии продукцию в «зеленую» обертку электромобильности. И теперь «впаривают» ее слабо разбирающемуся в технике, но больному «на всю экологию» массовому потребителю. Не удивимся, если «молодым-успешным» бенефициарам L-Charge удастся еще и какой-нибудь грант под свой сомнительный со всех точек зрения проект «вымутить».