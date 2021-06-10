Россияне пересаживаются на малолитражки из-за высоких цен на топливо

Как показал опрос, проведенный специалистами «АвтоСпецЦентр», для 49% опрошенных повышение цен на топливо не повлияет на выбор автомобиля: то есть они собираются приобрести авто с большим расходом бензина (кроссовер или внедорожник). В то же время 33% запланировали приобрести автомобиль с малым расходом: 59% из них предпочтут компактный кроссовер, 30% — небольшой седан.

При этом 12% клиентов компании планировали приобрести «прохорливый» автомобиль, но изменили свой выбор, увидве свежие ценники на АЗС. И только 6% опрошенных хотели бы приобрести автомобиль на альтернативном топливе, однако, их останавливает высокая стоимость и недостаток инфраструктуры.

При этом дорожающее «горючее» сподвигает россиян чаще использовать средства индивидуальной мобильности. Для коротких маршрутов клиенты в возрасте от 18 до 40 лет предпочитают велосипеды, электросамокаты и т. п. — 40%, представители старшего поколения — 31% (207 чел.) — общественный транспорт, а 29% респондентов всегда используют личный автомобиль.

И продолжая «бензиновую тему». Среди водителей бытует мнение, что движение на горящей лампе низкого уровня топлива вредно не только для бензонасоса, но и для двигателя, и даже бензобака. Портал «АвтоВзгляд» развенчивает популярные мифы и рассказывает, что произойдет реально, если топлива в баке слишком мало, а ехать надо.