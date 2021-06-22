Россияне массово опаздывают по своим делам из-за общественного транспорта

Сильнее всего опаздывают так называемые «зумеры» — более 40% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет признаются, что для них опоздать на время от получаса до полутора часов — это нормально. Притом одна из наиболее частых причин опоздания молодых людей… нежелание куда-то идти!

Но это — статистика по молодежи. Вообще же, главной причиной своих опозданий почти половина (41%) россиян называют общественный транспорт. На втором месте — автомобильные пробки (30%), поэтому 60% россиян выбирают такси, если человек куда-то сильно опаздывает.

Чаще всего (46%) россияне опаздывают на работу или учебу. Почти треть признается, что реже всего успевает вовремя приехать на встречу с друзьями или на романтическое свидание. 15% респондентов жалуется, что периодически опаздывает на электрички, автобусы и троллейбусы. К такому выводу пришли специалисты «Ситимобил» и ResearchMe в ходе опроса немногим меньше 1500 жителей преимущественно двух столиц.

Вполне логично, что больше всех к опозданиям склоны жители Москвы. Второе место в топе городов, жители которых грешат опозданиями, делят между собой Краснодар и Ростов-на-Дону. Далее идут Уфа, Казань и Нижний Новгород, а самыми пунктуальными оказались горожане из Екатеринбурга.