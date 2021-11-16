Как таксопарки бессовестно облапошивают и водителей, и пассажиров

Не менее, если и не более любопытным выглядит тот факт, что в ремонтный цех загоняют по несколько автомобилей одновременно. Причем очереди в мастерскую — обычное явление. Это, к слову, тоже к вопросу о потере времени и заработка.

К примеру, пожаловался один из шоферов на проблемы с работой кондиционера, а другой — на ветхость подвески. И, как вы думаете, что происходит дальше? Исправные узлы и агрегаты просто меняют с одной машины на другую и выдают их водителям. Жаловался на «кондей» — все работает, езжай! Что-то с «ходовкой» — теперь все прекрасно, милости просим. Так и выезжает на линию один — с исправным «климатом», но внезапно уставшей подвеской, а другой — с годной ходовой, но неработающим обдувом. Снова возвращать? Нет, время — дороже! Помните же про три часа простоя без скидок за аренду? Мало того, что % с каждой поездки забирают агрегаторы, так еще и сами автопарки без всякого стеснения отсчитывают свое.

Кстати, аналогичная ситуация и с кузовщиной — собирают конструктор из разных автомобилей, часто даже разных цветов. Обращали же внимание на одновременно белые, желтые, черные и даже красные панели кузова на одной машине? Главное, чтобы оклейка была! Сейчас, за пару часов сделаем…

Вот так и ездят по городам и весям пилоты доживающих свой век легковушек, изо всех сил работая, как в последний день. Из автохлама хозяева выжимают последние соки, а водители — деньги. Не зря же опытный таксист не меняет свою машину ни на какую другую, зная про нее все и вся. Каждая следующая может оказаться хуже предыдущей! А агрегатор, будь то «Яндекс» или даже Whelly, скрытые дефекты не видит. Не факт, что заметит и пассажир. Главное ведь, чтобы машина была чистой и опрятной, а уж довезет ли она до пункта назначения — большой вопрос.