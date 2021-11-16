Как таксопарки бессовестно облапошивают и водителей, и пассажиров

Да, в былые времена водитель машины с шашечками мог назвать пассажиру любую сумму, за которую он соизволит тронуться с места, причем она могла недурно меняться и в процессе поездки. Зато автомобили в тогдашних таксопарках вовремя обслуживались, а заодно и проходили технический осмотр перед каждым выездом. Сейчас же, несмотря на потуги МАДИ, проверяющей таксистов — то ли наживы ради, то ли «палок» для — машины крайне редко удовлетворяют эксплуатационным требованиям. Все, включая сотрудников ГИБДД, знают, что никто из водителей не проходит техосмотр транспортного средства перед заступлением на линию и не показывается врачу.
«Рулевые» покупают бланки и ежедневно заполняют их собственными руками: проверка и механиком, и дежурным доктором — пройдены. В действительности же далеко не факт, что пилот и вправду чувствует себя хорошо (спасибо, если не употреблял что-либо накануне, а то и во время работы), а машина — исправна. Иными словами, пользуясь услугами такси, клиенты совершают поездки фактически на свой страх и риск. Пусть и за дешево.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» работник одной из крупных компаний-перевозчиков, в чьем парке числится свыше 100 машин с шашечками, толком эти автомобили никто не обслуживает. Катализаторы практически сразу же продаются на сторону, вместо них ставят «обманки», а в качестве «расходников» используются самые дешевые и откровенно низкосортные запчасти неизвестного происхождения. Точнее, известного — китайского.
Самые «убитые» легковушки, как правило, выдаются новичкам, коими становятся мечтающие обогатиться выходцы из Средней Азии. Такие выезжают из парка на видавшем виде авто, которое начинает разваливаться чуть ли не за воротами. Не едет или барахлит? Добро пожаловать в ремзону, да только аренду все равно придется оплатить (в зависимости от автомобиля она варьируется от 1200 до 4500 рублей). Если же «повозка» проведет больше трех часов в «конторском» автосервисе, то достаточно будет внести лишь 50% оплаты. Но по словам собеседника «АвтоВзгляда», ни разу подобного случая не наблюдалось.
Обычно в техзоне машина стоит без малого три часа, а потом выдается вновь. Или меняется на другую, не менее «убитую». Примечательно, что никто с поломанным транспортным средством ничего не делал и даже не собирался. Иначе говоря, водитель садится в авто и снова замечает неисправности, вновь возвращая его на базу. А день-то уже потерян! И аренду никто не отменял. Некоторые и вовсе отказываются ждать, сознательно теряя собственные деньги. Особенно, когда подобные ситуации повторяются. Впрочем, незаменимых не существует: на каждого недовольного всегда найдется новый, полный сил и решительности. Для желающих попытать счастье на поприще будущего богатея конвейер работает круглосуточно и круглогодично. История — закольцованная.
Не менее, если и не более любопытным выглядит тот факт, что в ремонтный цех загоняют по несколько автомобилей одновременно. Причем очереди в мастерскую — обычное явление. Это, к слову, тоже к вопросу о потере времени и заработка.
К примеру, пожаловался один из шоферов на проблемы с работой кондиционера, а другой — на ветхость подвески. И, как вы думаете, что происходит дальше? Исправные узлы и агрегаты просто меняют с одной машины на другую и выдают их водителям. Жаловался на «кондей» — все работает, езжай! Что-то с «ходовкой» — теперь все прекрасно, милости просим. Так и выезжает на линию один — с исправным «климатом», но внезапно уставшей подвеской, а другой — с годной ходовой, но неработающим обдувом. Снова возвращать? Нет, время — дороже! Помните же про три часа простоя без скидок за аренду? Мало того, что % с каждой поездки забирают агрегаторы, так еще и сами автопарки без всякого стеснения отсчитывают свое.
Кстати, аналогичная ситуация и с кузовщиной — собирают конструктор из разных автомобилей, часто даже разных цветов. Обращали же внимание на одновременно белые, желтые, черные и даже красные панели кузова на одной машине? Главное, чтобы оклейка была! Сейчас, за пару часов сделаем…
Вот так и ездят по городам и весям пилоты доживающих свой век легковушек, изо всех сил работая, как в последний день. Из автохлама хозяева выжимают последние соки, а водители — деньги. Не зря же опытный таксист не меняет свою машину ни на какую другую, зная про нее все и вся. Каждая следующая может оказаться хуже предыдущей! А агрегатор, будь то «Яндекс» или даже Whelly, скрытые дефекты не видит. Не факт, что заметит и пассажир. Главное ведь, чтобы машина была чистой и опрятной, а уж довезет ли она до пункта назначения — большой вопрос.