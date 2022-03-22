У жителей Украины стали отбирать грузовики для нужд ВСУ

Владельцы грузовиков по принуждению вынуждены пополнять автопарк украинской «оборонки». В первых рядах те, кто был задержан за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вот только непонятно, кто их задерживает, если полиция перестала даже выезжать на аварии и предоставлять автомобилистам услуги по регистрации транспортных средств, включая получение и обмен водительских прав.

Судя по всему, армейцы попросту отбирают автомобили у населения без суда и следствия, прикрываясь острой необходимостью использовать технику в военных целях.

Напомним, что под замес попали и большегрузы с российскими регистрационными знаками. Автомобили были отобраны у владельцев без объяснения причин. Такому беспределу ход дал законопроект Верховной Рады, позволяющий в принудительном порядке изымать объекты, являющиеся собственностью РФ, включая ее резидентов.