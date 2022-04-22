Из-за санкций воздух в российских городах станет много хуже

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Жесткие санкции заставляют власти пересматривать стратегию развития автомобильного бизнеса. Для того, чтобы поддержать отечественных производителей, им хотят разрешить выпускать машины более низких экологических классов. В Минприроды считают, что такое решение может существенно ухудшить качество воздуха, особенно в крупных городах.
Виктор Васильев

Как передает агентство ТАСС, в Минприроды России считают, что в крупных мегаполисах может ухудшиться качество воздуха, если Минпромторг снизит экологический класс новых автомобилей.

Напомним, что власти уже более месяца обсуждают возможность понизить сертификационные требования к новым машинам, выпускаемым в России. В частности, отменить действующие эконормы «Евро-5» и перейти на «Евро-3» и ниже.

В Минприроды отмечают, что такой переход повлечет за собой колоссальный ущерб окружающей среде. И самым большим он будет в густонаселенных городах и мегаполисах, где воздух станет существенно хуже.

Не секрет, что автомобильные выхлопы серьезно влияют на экологию. Например, в таких городах, как Красноярск, Омск и Челябинск на долю машин приходится более 30% совокупного объема вредных выбросов.

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22 апреля 2022
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