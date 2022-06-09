Новая напасть: зачем школьники массово воруют колпачки с колес машин

Какие только невзгоды не встречал на своем пути российский автовладелец: угон и порча имущества, воровство колес, фар и даже рулей, тривиальный угон. Но такого еще не было: на автомобилях начали пропадать колпачки для ниппеля. Один-то можно и потерять, всякое случается, но чтобы разом все четыре — это уже заставляет задуматься. Впрочем, мысли будут недолгими — популярная среди младшего поколения социальная сеть коротких видеороликов, снятых, как правило, с мобильного телефона, подскажет и причину, и следствие.
Итак, в чем фокус: тинейджеры воруют с колес авто колпачки и хвастаются друг перед другом «трофеями». Снять пластиковый или металлический защитный элемент просто, действо это незаметно — ну сел ребенок рядом с колесом шнурки завязать, что тут такого — а сигнализация столь мелкий вандализм просто не заметит. Заметит водитель, когда в очередной раз решит подкачать колеса. Но когда это случится? Через неделю?
Безобидная по большей части забава быстро превратилась в тренд, а после разрослась до масштабов всей страны. Сонмы колпачков стали предметом обмена или коллекционирования, а также просто элементом гордости. Сонмы чужих колпачков. Продавцы запчастей, наверное, рады, а вот все остальные — вряд ли.
В ОВД с таким запросом не пойдешь — засмеют, да и просто браться не станут, это ж все равно, что снег зимой воровать. Поймать малолетнего преступника достаточно сложно: камеры у нас, как правило, работают только по запросу соответствующих органов, а за руку — просто не успеть. В результате, овцы съедены, а волки — на воле и сыты.
Мелочь, хулиганство и повод посмеяться, казалось бы. Однако у «монеты» есть обратная сторона: вседозволенность и попустительство всегда приводит к печальным последствиям. Сначала колпачок, потом значок, потом колесо или что-то из салона. А это уже срок, колония для несовершеннолетних, которую можно было бы избежать, если бы в далеком детстве сотрудник полиции оторвался от своего места и разобрался с компанией подростков, которую по именам обычно знает весь район.
То самое перепутье, в которое ребенок мог попасть случайно, дурная компания или вечное наше «на слабо» в итоге заканчиваются изломанной судьбой. Неужели обязательно доводить до «победного»? Может «превентивная работа» будет куда эффективнее? Важнейший момент, которой стоит понять и принять — это задача не только сотрудников правоохранительных органов, но и родителей, и прохожих. Как только научимся считать любое, чужое в том числе, имущество священным, так и глобальные изменения общества придут. В туже секунду.
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