Новая напасть: зачем школьники массово воруют колпачки с колес машин

Какие только невзгоды не встречал на своем пути российский автовладелец: угон и порча имущества, воровство колес, фар и даже рулей, тривиальный угон. Но такого еще не было: на автомобилях начали пропадать колпачки для ниппеля. Один-то можно и потерять, всякое случается, но чтобы разом все четыре — это уже заставляет задуматься. Впрочем, мысли будут недолгими — популярная среди младшего поколения социальная сеть коротких видеороликов, снятых, как правило, с мобильного телефона, подскажет и причину, и следствие.

Итак, в чем фокус: тинейджеры воруют с колес авто колпачки и хвастаются друг перед другом «трофеями». Снять пластиковый или металлический защитный элемент просто, действо это незаметно — ну сел ребенок рядом с колесом шнурки завязать, что тут такого — а сигнализация столь мелкий вандализм просто не заметит. Заметит водитель, когда в очередной раз решит подкачать колеса. Но когда это случится? Через неделю?

Безобидная по большей части забава быстро превратилась в тренд, а после разрослась до масштабов всей страны. Сонмы колпачков стали предметом обмена или коллекционирования, а также просто элементом гордости. Сонмы чужих колпачков. Продавцы запчастей, наверное, рады, а вот все остальные — вряд ли.