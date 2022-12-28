Максим Ликсутов запретил таксистам задирать цены в Новый год

Московские таксисты любят новогодние праздники: клиентов хоть отбавляй, и большинство из них вызывает «пролетки», будучи навеселе. А значит — и в полной готовности платить сколько угодно денег, лишь бы скорее попасть из точки А в точку Б и продолжить отмечать. Однако в этом году перевозчики могут заработать намного меньше, ведь Дептранс настоятельно рекомендовал им пересмотреть тарифную политику на время каникул.

Так, заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов обратился ко всем операторам и таксомоторным компаниям столицы с просьбой не поднимать стоимость поездок как в канун Нового года, так и в период затяжных выходных. Правда, вопрос о том, как это будет контролироваться и будет ли вообще, остается открытым. Не исключено, что выступление главы Дептранса — всего-навсего имитация заботы о гражданах, а на деле все останется по-прежнему. Впрочем, совсем скоро мы это узнаем.

А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы хитрая практика, подразумевающая «гибкую» тарификацию поездок в зависимости от даты, времени суток и модели устройства, с которого вызывается такси, осталась в уходящем году и навсегда ушла из нашей жизни. Ведь это действительно проблема, затрагивающая большое количество людей. Взять в качестве примера Москву: столичные перевозчики ежедневно осуществляют более 1,6 млн. заказов.