Праздник к нам приходит: как правильно заниматься автомобильным сексом в новогодние каникулы

Многие убеждены, что автомобильный секс — это прерогатива исключительно бедных студентов, которым не хватает скромных стипендий на отели, развратных «ночных бабочек» да актеров горячих немецких фильмов. Мол, в реальной жизни удовольствия в машине невозможны: неудобно, небезопасно, грязно и вообще «я могу только под одеялом при выключенном свете». Однако это заблуждение. И новогодние праздники — наилучшее время для того, чтобы сломать стереотипы, подарив себе и партнерше незабываемые эмоции.

Итак, чтобы все прошло как по маслу, к эротическому приключению в автомобиле нужно как следует подготовиться. Не только запастись презервативами и настроить свою даму сердца на правильную волну, чтобы в самый пикантный момент не получить по лицу за «аморальные и неуместные» приставания, но и проверить техническое состояние машины: в частности, аккумулятора и «выхлопа» (вдыхать надо партнершу, а не смертельно опасный угарный газ).

А если автомобиль, как и вы, находится в полной боевой готовности, то переходим к следующему важному шагу — выкладываем из салона все лишнее. Поверьте, лучше сделать это заранее: судорожно перебрасывать в багажник сумки-пакеты, подарки и крупногабаритный груз, прыгая на морозе в приспущенных штанах и носках, когда партнерше вдруг приспичит перебраться на задний диван, очень обломно.