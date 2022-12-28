Праздник к нам приходит: как правильно заниматься автомобильным сексом в новогодние каникулы

Многие убеждены, что автомобильный секс — это прерогатива исключительно бедных студентов, которым не хватает скромных стипендий на отели, развратных «ночных бабочек» да актеров горячих немецких фильмов. Мол, в реальной жизни удовольствия в машине невозможны: неудобно, небезопасно, грязно и вообще «я могу только под одеялом при выключенном свете». Однако это заблуждение. И новогодние праздники — наилучшее время для того, чтобы сломать стереотипы, подарив себе и партнерше незабываемые эмоции.
Итак, чтобы все прошло как по маслу, к эротическому приключению в автомобиле нужно как следует подготовиться. Не только запастись презервативами и настроить свою даму сердца на правильную волну, чтобы в самый пикантный момент не получить по лицу за «аморальные и неуместные» приставания, но и проверить техническое состояние машины: в частности, аккумулятора и «выхлопа» (вдыхать надо партнершу, а не смертельно опасный угарный газ).
А если автомобиль, как и вы, находится в полной боевой готовности, то переходим к следующему важному шагу — выкладываем из салона все лишнее. Поверьте, лучше сделать это заранее: судорожно перебрасывать в багажник сумки-пакеты, подарки и крупногабаритный груз, прыгая на морозе в приспущенных штанах и носках, когда партнерше вдруг приспичит перебраться на задний диван, очень обломно.
Позаботьтесь о конечном пункте грядущей эропоездки: найти укромное местечко — особенно, если вы проживаете в мегаполисе — не так просто, как кажется на первый взгляд. Сексапильная спутница, согласившаяся на смелый экспириенс, вполне может заскучать и «перехотеть», пока вы будете часами наматывать круги по окрестностям. Продумайте и маршрут, учитывая свои сантиметры (мы сейчас, разумеется, о клиренсе). Обидно, если горячее свидание сорвется из-за заснеженной дороги, по которой ваша пусть и премиальная, но все же «пузотерка» не проедет.
Что еще может испортить будоражащее путешествие, так это неподходящая одежда и обувь: поменьше слоев, пуговиц, шнурков и всего того, что замедляет процесс раздевания. Узкие джинсы и праздничные платья с мудреными застежками тоже лучше оставить в гардеробе. Как и — предупредите барышню — чулки с капроновыми колготками. Красиво, но не практично: высока вероятность их повредить, зацепившись в порыве страсти за какой-нибудь рычажок или элемент интерьера.
Кстати сказать, когда вы со спутницей окажетесь без одежды — неважно, полностью или частично — вам пригодится плед. Как зачем? Вы ведь не позволите аппетитным ягодицам своей партнерши касаться грязных кресел — рассадника всевозможных бактерий? Не дай Бог, что-то куда-то попадет: хламидиоз, уреаплазмоз и прочие пугающие диагнозы неизбежно испортят праздники. Так что — предварительно выстиранная подстилка. Или, на худой конец, внутренняя сторона пуховиков.
Вот вы наконец приехали: романтичный снежный пейзаж, новогодняя музыка, робкие заигрывания и недвузначные намеки на переход к действиям. Но не спешите погружаться головой и другими частями тела в омут страсти — для начала убедитесь в том, что локация действительно укромная. Ведь разврат в общественных местах — а именно так правоохранители могут классифицировать ваши невинные развлечения, если их свидетелями станут чьи-то дети — это уголовная статья и тюремный срок до 15 лет.
А как насчет самой местности — нет вероятности, раскачав машину в такт ритмичному танцу любви, скатиться в чужой забор, водоем или на дорогу? Затяните как следует «ручник» и… Нет, рано еще переходить в сексуальное наступление! Сначала — «погода в доме». Выставляем «климат» на 19—20 градусов, снижаем мощность до минимальной и направляем дефлекторы так, чтобы они «не подглядывали», задувая даме в поясницу и другие нежные места. И этот пункт крайне важен: слишком низкая температура чревата простудами, слишком высокая — головной болью и даже обмороками. При такой-то физкультуре!
Как правило, тон идеальным постельным свиданиям задают алкогольные напитки: пара бокалов игристого творит «правильные» чудеса. Но поскольку мы говорим об автомобильном секспикнике, то лучше обойтись без них. Водителю выпивать нельзя категорически, о чем, полагаем, напоминать даже излишне. Но и даму лучше «расслабить» по-другому. Ведь запах спиртного и пустая бутылка в салоне могут привлечь внимание сотрудников ГИБДД, которые в новогодние каникулы следят за шоферами особенно пристально. Наказания маловероятны — за что, если «клиент» трезвый — но кучу времени и нервов потеряете наверняка.