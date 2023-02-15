Столичную мэрию хотят пересадить с иномарок на «Москвичи»

По мнению автора инициативы, в условиях санкций замена нынешнего автопарка мэрии на отечественные поделки «Москвич», пусть и созданные под копирку китайского JAC, мера — более, чем актуальная. По информации «Ъ», свое обращение Сергей Митрохин направил лично градоначальнику Сергею Собянину, который, к слову, систематически и безвозмездно пиарит новинку реинкарнированной марки «Москвич».

Речь идет о кроссовере «Москвич 3», призванном — по мнению депутата — вернуть Первопрестольной «общероссийское лидерство в сфере индустриального развития».

Похоже, настало время собственным примером показать, как народные избранники отказываются от заморской роскоши. Но вот откажутся ли — большой вопрос.