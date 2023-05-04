Российские власти пообещали «инфляционный» рост цен на бензин

— Мы полагаем, что при скорректированном демпфере розничные цены на топливо не превысят показателей инфляции, — заявил г-н Шульгинов журналистам в ходе первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

Напомним, что ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил о планах властей уменьшить вдвое доплаты нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера с июля текущего года. Поскольку, по его словам, эти деньги (порядка 8000 рублей на каждую тонну горючего) полностью становятся прибылью нефтепереработчиков и не влияют на ценники на АЗС. «Топливный демпфер» был придуман властями в 2019 году для предотвращения неконтролируемого роста цен на внутрироссийском рынке горючего.

В связи с последними заявлениями министров возникает логичный вопрос: раз размер выплат по «демпферу» принципиально не влияет на розничные цены на российских бензоколонках, с какой целью в 2022 году из казны нефтяным компаниям в рамках этого механизма были перечислены рекордные 2,2 трлн. рублей?