Как трофейные танки Leopard помогут уничтожать украинские войска

И «затрофеенные» россиянами в ходе июньского наступления ВСУ танки Leopard могут повлиять на ход украинской компании. Для этого совсем не обязательно сажать русский экипаж в плененную машину и двигать ее на противника. Это возможно, но лишено смысла. Ведь починить немецкую технику в случае чего у нас нечем и некому — ни запчастей, ни обученных механиков. Хотя ремонтопригодность «Леопарда» на высоте.

Достаточно сказать, что его блок двигатель-трансмиссия можно заменить в полевых условиях на новый менее чем за 20 минут! Но вот только где его взять? Кроме того, «немец» оснащен пушкой натовского калибра 120 мм и у нас нет подходящих к ней боеприпасов. Так что повоевать на «Леопарде» против его бывших хозяев вряд ли получится.

Однако ему найдется куда более полезное применение. Трофейные экземпляры наверняка попадут в руки российских военных и гражданских специалистов по танкам. Особый интерес представляет самая свежая его модификация — Leopard 2а6, которых относительно мало на фоне более массового в ВСУ Leopard 2а4. Судя по видео- и фотоматериалам из зоны «контрнаступа», 2а6 тоже оказались среди брошенной украинцами техники.

Германские танки славятся свей защищенностью. Возможно что и зря. Дело в том, что броня у «кошки» многослойная, сочетающая сталь и керамику для противодействия кумулятивным и подкалиберным боеприпасам. Что-то подобное реализовано и на российских Т−72, Т−80 и Т−90.