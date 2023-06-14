Как трофейные танки Leopard помогут уничтожать украинские войска

И «затрофеенные» россиянами в ходе июньского наступления ВСУ танки Leopard могут повлиять на ход украинской компании. Для этого совсем не обязательно сажать русский экипаж в плененную машину и двигать ее на противника. Это возможно, но лишено смысла. Ведь починить немецкую технику в случае чего у нас нечем и некому — ни запчастей, ни обученных механиков. Хотя ремонтопригодность «Леопарда» на высоте.
Достаточно сказать, что его блок двигатель-трансмиссия можно заменить в полевых условиях на новый менее чем за 20 минут! Но вот только где его взять? Кроме того, «немец» оснащен пушкой натовского калибра 120 мм и у нас нет подходящих к ней боеприпасов. Так что повоевать на «Леопарде» против его бывших хозяев вряд ли получится.
Однако ему найдется куда более полезное применение. Трофейные экземпляры наверняка попадут в руки российских военных и гражданских специалистов по танкам. Особый интерес представляет самая свежая его модификация — Leopard 2а6, которых относительно мало на фоне более массового в ВСУ Leopard 2а4. Судя по видео- и фотоматериалам из зоны «контрнаступа», 2а6 тоже оказались среди брошенной украинцами техники.
Германские танки славятся свей защищенностью. Возможно что и зря. Дело в том, что броня у «кошки» многослойная, сочетающая сталь и керамику для противодействия кумулятивным и подкалиберным боеприпасам. Что-то подобное реализовано и на российских Т−72, Т−80 и Т−90.
Судя по тому, что известно о немецком бронировании из открытых источников, оно у Leopard 2а6 сопоставимо по своим характеристикам с защитой еще советских Т−72Б и Т−80У. Тем не менее, нашим конструкторам наверняка будет интересно выяснить: какие решения применяют германские коллеги. Да и технология оперативной замены силовой установки — тоже интересный нюанс.
Но самое главное, что будет изучать российская оборонная промышленность — танковая электроника и оптика Leopard. Да, она не настолько совершенна, как у наиболее продвинутого в техническом плане Leopard 2а7. К тому же вряд ли натовские военные отправили на Украину свои по-настоящему передовые устройства. Тем не менее системы связи, управления огнем, тепловые прицелы, приборы наблюдения трофейных Leopard 2а6 будут разобраны и изучены до последнего винтика и транзистора.
Российская военная промышленность получит образцы устройств, действующих по современным натовским стандартам. Во-первых, в них можно подсмотреть и потом использовать какие-то технологические и конструктивные приемы, применяемые немецкой инженерной школой. А во-вторых, выявить слабые места западных приборов — чтобы лучше им противодействовать.
Понятно, что полученные таким образом знания невозможно немедленно применить на практике. Но в ближайшем будущем опыт, приобретенный при исследовании Leopard, будет наверняка реализован в российской военной технике. Которая скорее всего еще поучаствует в украинских событиях.