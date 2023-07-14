Поверьте в чудеса: седан BAIC U5 Plus лечит детей

Седаны С-класса в нынешней России ниша не самая бойкая, однако это не помешало «Автотору» сделать ставку именно на BAIC U5 Plus. Одним из первых владельцев нового автомобиля в стране стал благотворительный центр из Калининграда с оптимистичным названием «Верю в чудо». Сотрудничая с ним, «Автотор» уже много лет участвует в оказании всевозможной поддержки детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. А новый BAIC U5 Plus поможет врачам, психологам и медсестрам вовремя и с комфортом добираться к маленьким пациентам.

Сегодня на балансе центра уже два автомобиля, включая подаренную «Автотором» в 2019 году Kia Cerato. Удобный транспорт позволит и дальше оказывать паллиативную помощь ребятам из отдаленных уголков области. «Автотор» регулярно поддерживает инициативы центра «Верю в чудо», выделяя средства на адресную помощь маленьким подопечным.

Что же касается седана, то он уже сегодня доступен в автосалонах. Цена по нынешним меркам гуманная — от 1 766 900 рублей за машину со 113-сильным полуторалитровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой «механикой». С вариатором чуть дороже. Зато в салоне все как мы любим — сплошные экраны и «хайтек». А конкурировать с более традиционными отечественными легковушками BAIC U5 Plus позволит большое количество опций.