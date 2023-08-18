70 рублей за тонну: цена бензина АИ−95 рванула вверх

Котировки бензина АИ−95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу 18 августа побили очередной рекорд, уверенно перевалив через символическую «планку» в 70 000 рублей за тонну, добравшись до показателя в 70 123 целковых за 1000 кг горючего. Это соответствует более чем 51 рублю за литр.

Бензин АИ−92 продемонстрировал при этом символическое падение цены — на 0,6% до 62 455 рублей. Стоимость летнего дизельного топлива слегка притормозила наблюдающийся уже три недели подряд рост. Она уменьшилась на малозаметные 0,28% до 67 658 рублей за тонну.

Ранее в попытке остановить подорожание власти потребовали у отечественных производителей моторного топлива увеличить на 1% долю обязательных биржевых продаж: бензина до 13%, а дизеля — до 9,5%. Но практика показала, что это не повлияло существенным образом на насыщение внутрироссийского оптового рынка нефтепродуктов: серые экспортеры, как и раньше, продолжают скупать их в больших количествах и отправлять за рубеж. Прибыльность этого бизнеса особенно сильно выросла в последнее время из-за резкого падения курса рубля.