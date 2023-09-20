Среди участников Московского марафона разыграли Chery Arrizo 8

17 сентября в рамках 10-го по счету ежегодного Московского марафона среди более 38 000 участников состоялся розыгрыш китайского автомобиля. Программа-генератор случайных чисел выбрала номер 38 547 среди всех зарегистрированных спортсменов на дистанции 10 км, 42,2 км и эстафеты. Под ним бежала Ирина Губайдуллина — она и стала обладательницей новенькой машины.

— Я не просто удивлена, я шокирована. У меня очень смешанные чувства. Если это не сон, то я осуществлю другую свою мечту в ближайшие время — поеду путешествовать по России, — высказалась по этому поводу победительница лотереи.

Автомобильная марка Chery является официальным партнером Бегового сообщества в сезоне−2023.

Напомним, что российские продажи седана Chery Arrizo 8 стартовали в июне текущего года. Автомобиль оснащается турбированным бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 186 л. с. В переднеприводной трансмиссии используется 7-ступенчатый «робот». Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8.9 секунд. Arrizo 8 неплохо укомплектован опциями и позиционируется китайцами на российском рынке в качестве альтернативы Toyota Camry.