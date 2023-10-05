Аренду электросамокатов хотят запретить на три года

Как сообщает «Коммерсантъ», в парламент внесен документ, который запрещает аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге с 1 января 2024 года до 1 января 2027 года. Столь радикальные меры г-н Иткин мотивирует многочисленными авариями и отсутствием контроля со стороны кикшеринговых компаний. А поскольку придумать, как правильно отрегулировать отрасль, у властей и города, и страны пока не получилось, ее нужно — что? Правильно, запретить.

Трех лет, рассуждает вице-спикер, как раз должно хватить, чтобы проработать законодательную базу для регулирования кикшеринга. Запрет аренды, по его мнению, «позволит обезопасить жителей города и повысить безопасность дорожного движения». «Поэтому я считаю, что кикшеринг в таком виде нужно прекратить. Полумеры больше не работают. Над законодательством нужно работать дальше, но пока идет эта работа, люди не должны гибнуть», — заявил Иткин.

По данным комитета по транспорту, парк кикшеринга в Северной столице насчитывает около 37 000 самокатов, которыми владеют Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go» и BusyFly. Компании уверены, что запрет отрасли приведет к «слому транспортной модели» в городе и никаких оснований для его введения нет. А вы как думаете?