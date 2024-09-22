Hongqi поддержала женщин-лидеров всех континентов планеты

В Санкт-Петербурге завершился четвертый Евразийский женский форум, официальным автомобильным партнером которого стал премиальный китайский бренд Hongqi. В распоряжение организаторов марка предостаила 55 автомобилей: 10 флагманских представительских седанов Н9 и 45 седанов бизнес-класса H5.

-Директор по маркетингу бренда HONGQI в России Станислав Ионицкий прокомментировал участие бренда в Евразийском женском форуме:

— Поддержка крупных мероприятий уже стала для нас традицией. Однако Евразийский женский форум, который проводится один раз в три года, — событие особенное. Мы решили сделать участницам Форума небольшой сюрприз. На отдельном стенде на территории основного места проведения Форума, в Таврическом дворце, был представлен роскошный седан Hongqi H9 в двухцветном исполнении.

Изысканная комбинация золотого и бежевого является реверансом в адрес элегантности участниц Форума и гармонично сочетается со стилистикой дворца, построенного в конце XVIII в. в стиле классицизм для князя Григория Потёмкина-Таврического. Мы надеемся, что участницы и гости Форума вновь оценили комфорт и безопасность наших автомобилей...