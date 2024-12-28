До конца декабря осталось всего несколько дней — самое время вспомнить, каким был этот год для российского авторынка и автопрома, а также те важные изменения, что происходили в «автомобильном» законодательстве. Итоги 2024-го и прогнозы на 2025-й — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Для отечественного авторынка год в целом выдался удачным: результаты продаж превзошли прошлогодние, даже несмотря на очередное и весьма ощутимое повышение ставок утильсбора, да и выбор стал еще разнообразнее. По некоторым данным, в 2024-м в шоу-румах российских дилеров появилось около сотни совершенно новых или обновленных моделей. Очевидно — с учетом «серого» сегмента, но тем не менее.

Вспоминая самые яркие автопремьеры, нельзя не отметить LADA Vesta с вариатором, представительский седан Aura. Почти два десятка интересных автомобилей презентовали ведущие китайские производители. Появилось и несколько новых марок — например, «поднебесные» MG и Jetta, отечественные Solaris и Xcite.

Жизнь кипела и на производственных площадках: отечественные предприятия осваивали новые модели, проводили ребрендинги, возвращали «потерянные» опции, меняли одних партнеров на других. «Отличился» в этом смысле разве что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге — ему так до сих пор (с 2022 года) перезапуститься и не удалось.

Не сидели сложа руки и законотворцы — кажется, в этом году они были даже более активными, нежели в прошлом. Одни инициативы пока являются лишь предложениями, другие — прошли первое чтение в Госдуме, третьи — приняли. Скажем, законопроект о повышении штрафов ГИБДД: Президент России Владимир Путин его подписал — нововведения вступят в силу 1 января.

А более подробно о том, какой «водительская» жизнь была в 2024-м и какой будет в 2025-м, рассказываем в видеообзоре, который можно посмотреть здесь.