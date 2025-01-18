Вэн от АВТОВАЗа, новый Patriot от УАЗа, главная «засада» МСД: итоги недели

АВТОВАЗ подвел итоги 2024 года и рассказал об амбициозных планах на будущее, УАЗ вывел на тесты «Патриот» с новым дизельным мотором, Haval официально представил в России кроссовер H7, а столичный Дептранс объявил, что с февраля Московский скоростной диаметр станет платным абсолютно для всех водителей. Эти и другие автомобильные новости недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В среду тольяттинцы провели традиционную январскую пресс-конференцию, в ходе которой подвели итоги минувшего года и обозначили планы на будущее. В частности, представители АВТОВАЗа рассказали о грядущих новинках: тех, что LADA презентует в 2025-м (а таковых насчитывается аж 15 штук), и более поздних премьерах. В числе последних — полноприводный кроссовер и минивэн.

Засветился в инфополе и другой отечественный автостроитель — УАЗ. Ульяновский завод приступил к испытаниям новой модификации внедорожника «Патриот», предусматривающей дизельный мотор. Что за двигатель? Тот же двухлитровый агрегат, что используется на грузовичках Sollers Argo. Рыночный дебют такой версии должен состояться в ноябре 2025-го.

Но куда раньше в шоу-румах российских дилеров появится новейший кроссовер Haval H7. Представители марки не назвали точные сроки запуска модели — уточнив лишь, что она поступит в продажу в первом полугодии. Зато раскрыли ее технические подробности. Тем временем Omoda и Jaecoo, как выяснилось, тестируют в России еще четыре автомобиля: два гибрида и две «электрички». Но окончательное решение по ним пока не принято. Под вопросом в РФ и седан Jetta VA7, который только-только вышел на рынок КНР.

А пока мы с вами доедали новогодние салаты, дилеры переписывали прайсы — в большую сторону, разумеется. Наши коллеги из «Коммерсанта» опросили аналитиков и представителей автосалонов и выяснили, что стоимость ряда моделей на рынке новых автомобилей уже подросла с начала года на 1,5-5%. Главная причина — увеличение ставок утильсбора.

Ну и еще одна неприятная новость: столичный Дептранс объявил, что с 15 февраля Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным абсолютно для всех водителей, а не только для транзитников, как было раньше. С жителей Первопрестольной будут взимать от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Причем — не круглосуточно, а лишь по будням в часы пик: с 7 до 11 утра и с 4 до 8 вечера.

Ну а напоследок еще одна новость о платных дорогах — но уже хорошая, чтобы не завершать на негативе. В этом году в Подмосковье начнут строительство скоростного дублера Егорьевского шоссе — одной из самых загруженных трасс региона. «Платка» протяженностью 36 километров пройдет севернее существующей дороги от Люберец до ЦКАДа в районе села Гжель.

А подробнее о самых главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.