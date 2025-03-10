Changan и футбольный клуб «Динамо» продлили сотрудничество на следующий сезон

До событий февраля 2022-го зарубежные автобренды (впрочем, и иные отечественные тоже) активно «партнерились» с футбольными клубами России и нашей национальной сборной. Но три года назад такие сотрудничества по понятным причинам пришлось прекратить, и тогда бежавших спонсоров начали замещать китайцы. В их числе оказался и Changan, «подружившийся» с московским «Динамо».

Впервые о сотрудничестве с ФК «Динамо» российский офис Changan объявил в начале сезона 2023/2024 — то есть полтора года назад. Судя по всему, обе стороны оказались очень довольны, а потому соглашение было пролонгировано до конца следующего сезона (2025/2026). Торжественная церемония, приуроченная к продлению партнерства, состоялась 8 марта, когда столичный клуб разгромил в домашнем матче одноименный махачкалинский со счетом 4:0.

Любопытно, что новая сделка превышает по сумме предыдущую почти в два раза. И по словам генерального директора ФК «Динамо» Павла Пивоварова, это «рекордный в российском футболе контракт с автопроизводителем».

Как сообщает пресс-служба Changan, представители московского «Динамо» вошли в число первых российских владельцев электрокроссоверов Avatr 11, которые официально дебютировали на нашем рынке в конце января. Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с этой амбициозной моделью: узнать все подробности о ней можно здесь.

Добавим, что по итогам января-февраля компания Changan остается на пятой строчке в общем зачете по продажам новых автомобилей в России и на четвертом — в категории зарубежных брендов. В пользу машин этой марки за первые два месяца 2025 года сделали выбор без малого 10 тысяч покупателей, что обеспечило старейшему автопроизводителю Китая 5,7-процентную долю нашего рынка.