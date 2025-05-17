Глава холдинга «АГР» обозначил планы нового отечественного бренда Tenet, Lixiang объявил российские цены трех «официальных» моделей, Минпромторг расширил программу льготного автокредитования, а в Госдуме вернулись к обсуждению законопроекта, который предусматривает лишение водителей «прав» из-за проблем со здоровьем. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Генеральный директор «АГР Холдинга» Алексей Калицев дал большое интервью «Коммерсанту» — его главной темой стал запуск нового российского бренда Tenet. Того самого, что «прописался» на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Помимо прочего, господин Калицев сообщил, что серийное производство машин стартует этим летом. До конца года «Тэнет» выведет на отечественный рынок четыре модели.

Куда раньше мы увидим в шоу-румах «официальные» кроссоверы китайской премиум-марки Lixiang. Первый автосалон откроется в конце мая, а вообще дистрибьютор заключил контракты с тридцатью дилерами. Покупателям предложат три гибридные модели, прайс-листы уже опубликованы.

Примерно тогда же, в конце мая, на российском рынке появятся первые кроссоверы Nordcross 001. Напомним, что Nordcross — это новая марка, созданная холдингом Geely специально для нашей страны. А за индексом 001 скрывается Lynk & Co 09 — полноразмерный SUV с семиместным салоном и гибридной силовой установкой.

Чуть позже выведет свою новую модель и Oting — речь идет о пикапе Palasso. А потом должны начаться продажи электрического седана Forthing S7. Выяснилось, что эта модель уже проходит сертификацию, выдать все необходимые документы должны в следующем месяце.

Ну а в завершение рыночной темы новость о том, что Минпромторг на этой неделе расширил программу льготного автокредитования. Теперь скидки дают не только врачам, учителям, участникам СВО и гражданам с инвалидностью, но и семьям, воспитывающим как минимум троих детей.

Впрочем, была на этой неделе и другая «социалка». Во-первых, в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за непропуск машин скорой помощи. Во-вторых, власти вернулись к обсуждению инициативы трехлетней давности — той, что позволит гаишникам «отзывать» у водителей «права», если у последних обнаружились проблемы со здоровьем.

А все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.