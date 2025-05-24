Китайский минивэн от Sollers, китайский седан от «Моторинвеста», китайский кроссовер от британской MG: итоги недели

Sollers готовит к премьере минивэн SP7, Voyah — гибридный седан Passion, а MG — новый для нашей страны кроссовер RX5. Дилеры начинают работу с полноприводными Chery Tiggo 7L и калужскими Haval M6. А власти Москвы и Подмосковья расширяют зону платной парковки и повышают тарифы на проезд по скоростным дорогам. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В Елабуге скоро начнут серийное производство минивэна Sollers SP7. В основу модели ляжет «китаец» от JAC, под капотом «пропишется» двухлитровый движок на 224 л.с., а переключать передачи будет 8-ступенчатый «автомат». Изначально предполагалось, что в продажу дебютант поступит осенью, однако на днях представитель «Соллерса» заявил, что это случится раньше — летом. Назвал он и стартовую цену.

Перемещаемся из Татарстана в Липецкую область — на завод «Моторинвест». Дилеры сообщили, что там в июле стартует выпуск гибридного седана Voyah Passion. Стоить он, по словам все тех же представителей автосалонов, будет, разумеется, меньше, чем «чистая электричка».

Другая новинка, которая должна в ближайшее время дебютировать в России — кроссовер MG RX5. Дистрибьютор англо-китайского бренда сообщил, что сертификация уже пройдена. Модификация у модели будет одна: с «турбополторашкой» на 170 сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Кстати, конкурировать MG RX5 будет, в том числе, и с таким серьезным игроком, как Chery Tiggo 7L, у которого вот-вот появится полный привод. Ну как вот-вот: официально старт продажам китайцы в нашей стране не давали, но дилеры уже предлагают машины с четырьмя ведущими колесами. А еще в шоу-румах появились паркетники Haval M6 калужской сборки.

Кроме того, этой неделе в Рунете заработал официальный сайт марки Lixiang: на портале есть список авторизованных дилеров, полные описания моделей и, конечно, прайс-листы. Вместе с тем дистрибьютор заявил о том, что намерен бороться с «серыми» поставщиками — в том числе путем блокировки «неофициальных» машин.

Не обошлось и без «социальных» новостей. В столице повышают стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) и расширяют зону платной парковки с динамическим тарифом, который может варьироваться от 0 до 800 рублей. Тем временем власти Подмосковья предупреждают, что в регионе начали штрафовать по камерам за новое нарушение...

А все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.