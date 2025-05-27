В Москве пройдет конференция, где обсудят будущее российского авторынка

Федеральная конференция Haraba от Авито Авто уже в шестой раз соберет дилеров, профессиональных продавцов, работающих на себя, а также экспертов для обсуждения актуальных трендов и стратегий развития автобизнеса в России. Участники рассмотрят изменения рынка в текущем году, новые инструменты для роста и повышения эффективности продаж.

В программе — дискуссии, открытые диалоги и выступления с примерами из практики

Участники конференции, которая пройдет 1 июня в российской столице, смогут обменяться опытом, поделиться друг с другом решениями ключевых проблем бизнеса. Особое внимание, как отмечают организаторы, уделят вопросам прозрачности сделок и построения репутации, что особенно важно в условиях высокой конкуренции.

Ключевым событием станет панельная дискуссия, посвященная выживанию компаний в кризисных условиях. Участников ждут выступления Владимира Попова («Фаворит Моторс»), Сергея Фирсова (Pango Cars), Дамира Масягутова («Автолидер 34»), а также других экспертов. Модератором дискуссии будет Гаджи Курбанов, директор по стратегическим инициативам и партнерствам Авито Авто, основатель Haraba.

— Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами — меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. В таких условиях особенно важно объединяться, делиться опытом и искать решения вместе. Конференция Haraba — именно то место, где рождаются идеи, помогающие расти даже в непростое время, — сказал Антон Ганжа, руководитель автомобильной системы Pango Cars.