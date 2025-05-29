Пять процентов коррупции: ФАС пугает маркетплейсами и водителей, и продавцов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила надысь с предложением обязать продавцов реализовывать как минимум 5% автомобилей онлайн, что выглядит явно анекдотично. Между тем, именно это ведомство во многом несет ответственность за то безумие, которое творится на российском авторынке. Портал «АвтоВзгяд» обоснованно озадачен таким странным способом решения назревшей проблемы.

Ситуацию, сложившуюся по ряду объективных и субъективных причин в автомобильной отрасли России, действительно можно назвать аховой, не сильно преувеличив масштаб бедствия. Это понятно всем, поэтому все предлагают собственные рецепты, как избежать коллапса. В очередной раз и ФАС продемонстрировала, что недаром ест бюджетный хлеб.

РЕШЕНИЕ НИ О ЧЕМ

В ее недрах зародилось предложение, которое предположительно должно улучшить ситуацию с конкуренцией на автомобильном рынке. Согласно проекту распоряжения правительства, антимонопольщики ратуют за установление минимальной доли онлайн-продаж автомобилей на уровне 5% от общего объема реализации.

Вся эта затея аккуратно вписана в рамки Национального плана развития конкуренции в РФ на 2026-2030 годы, а именно в п. 51 раздела «Сфера промышленности», где говорится следующее: «Обеспечение развития прямых („онлайн“) продаж автомобилей населению производителями/дистрибьюторами в размере не менее 5% от общего объема продаж».

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Главный бич авторынка на сегодняшний день — неконтролируемый рост цен, потерявший всякую корреляцию с доходами населения. Несомненно, здоровая конкуренция могла бы хоть частично исправить это положение. Однако при наличии фактически всего двух крупных игроков — производителей сугубо российских легковушек и консолидированных «китайцев» — добиться этого будет нелегко.

Сговор автостроителей, позволяющий им синхронно повышать цены, не оставляя потребителю никакого выбора, не заметить невозможно. Но ФАС на это почему-то смотрит сквозь пальцы. В связи с вышеизложенным хотелось бы уточнить один момент. Каким таким чудесным образом реализация легковушек онлайн будет споспешествовать росту здоровой конкуренции?

Что в этом — достаточно тривиальном — способе оплаты-покупки революционного, способного к вящему удовольствию автовладельцев столкнуть между собой зажравшихся производителей? Ответ очевиден — ничего.

ВСЕ ДЛЯ ПИАРА

Неизбежно возникает вопрос — к чему все эти ритуальные танцы вокруг онлайна помимо того факта, что на модной теме можно неплохо пропиариться? Кому это предложение принесет ощутимые выгоды, если паче чаяния оно будет принято?

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Автовладельцам подобная схема подойдет далеко не всегда, поскольку на сегодняшний день имеет массу недостатков. В первую очередь, это сложности с оформлением автокредита. Затем — невозможность протестировать автомобиль, посоветоваться с консультантом по поводу модели и необходимых опций. Кроме того, такой способ снижения цены покупки как трейд-ин сценарием не предусмотрен.

Производителям и дистрибьютерам такая обязаловка также не сулит ничего хорошего. Им придется отстраивать новую схему продаж, не имея при этом никаких гарантий того, что вложенные средства отобьются в обозримом будущем. Пока о росте спроса на онлайн-продажи легковушек радостно рассказывают лишь маркетплейсы, а автобренды в массе своей хранят молчание или выражают осторожное сомнение в эффективности подобного нововведения.

И, наконец, последнее. Вынудить автопроизводителей пообещать проводить 5% продаж через интернет можно. Однако такое давление заставит многих искать пути, чтобы обойти безосновательные требования. Будьте уверены, они их найдут. И каким образом их за это накажут? Дилерские центры будут получать штрафы от антимонопольщиков за то, что продали в онлайне меньше положенной квоты? Вот где будет раздолье для коррупции!

Насаждать на государственном уровне какой-либо «прогрессивный» способ продаж выглядит нонсенсом. Если в нем заинтересованы продавцы и покупатели, то он будет реализован и без помощи ФАС. Впрочем, подобные соображения у властей предержащих популярностью не пользуются. Яркий пример тому — бесконечная эпопея с лоббированием электромобилей, которым в честной конкурентной борьбе с традиционными ДВС ничего не светит.