Раскрыты итоги работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» за последнее десятилетие

Генеральный директор компании «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о итогах работы системы за последнее десятилетие. Суммарно были переданы службам экстренного реагирования сообщения о 455 000 аварий, а за 2024 год эта цифра составила более 92 000. В подавляющем большинстве случаев это были дорожно-транспортные происшествия, которые не фиксировались другими источниками и средствами передачи данных.

В верхней палате российского парламента состоялось заседание Совета по развитию транспортного комплекса в регионах России, на котором генеральный директор компании «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подвел итоги работы службы автоматического реагирования на ДТП и рассказал о том, какие инновации улучшили ее работу.

На текущий момент, благодаря оперативной передаче координат и информации о транспортном средстве, обработка вызова занимает 19 секунд. А в этом году «ЭРА-ГЛОНАСС» была еще и усовершенствована за счет внедрения в алгоритмы ее работы искусственного интеллекта. В итоге новый ИИ-робот на треть снизил нагрузку на операторов, повысил точность обработки экстренных вызовов, снизив количество ошибок.