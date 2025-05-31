Жесткая «порка» водителей, неожиданные льготы на покупку авто, дорогущие китайские автоновинки: итоги недели

АВТОВАЗ тестирует «Весты» с дистанционным запуском мотора и бесключевым доступом, Omoda открывает российские продажи кроссовера C7, Минпромторг смягчает условия программы льготного автокредитования, а страховщики предупреждают о скором запуске системы, позволяющей штрафовать водителей за езду без ОСАГО по камерам. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Инсайдеры сообщили, что с конвейера АВТОВАЗа в Тольятти сошла пробная партия из пяти «Вест» с бесключевым доступом и дистанционным запуском мотора. Пока волжане «обкатывают» и дорабатывают системы, они должны выпустить еще несколько тестовых машин. Ну а по завершению всех испытаний новые опции появятся на серийных «Вестах».

Не обошлось на этой неделе и без большой премьеры — кроссовера Omoda C7, который наконец-то обзавелся ценником. Довольно кусачим ценником. Комплектаций доступно пять, а вот двигатель и коробку выбирать не придется: предусмотрен лишь 150-сильный турбомотор и семиступенчатый «робот». Другая важная премьера состоялась в Китае, где показали три первые модели новой марки Nordcross, созданной специально для нашей страны.

Что еще происходило на этой неделе? Российский офис Chery сообщил, что полноприводный Tiggo 7L выйдет на отечественный рынок осенью. А вот родственная для «вишенки» марка Jetour приступила к сертификации кроссовера T1. Кроме того, стало известно, что GAC готовит к запуску в нашей стране кроссовер GS8 с гибридной силовой установкой. А Foton — пикап Tunland G9.

«Какой смысл обсуждать все эти новинки, если они все равно не по карману?» — быть может, спросите вы. Хороший вопрос. И есть на этот счет, кстати, хорошая новость. Минпромторг смягчил требования к участникам программы льготного автокредитования: теперь на скидку от государства могут рассчитывать и те семьи, что воспитывают двоих детей.

Тем временем Минтранс подготовил проект новых поправок в ПДД. На этот раз хотят прописать конкретные действия для автомобилистов, которые увидели в зеркале заднего вида машину скорой помощи, полиции, пожарных или просто авто с мигалкой. Еще на днях на сайте нижней палаты парламента появился законопроект, ощутимо (в 40 раз!) повышающий штрафы для тех водителей, что любят шумный выхлоп.

Ну и напоследок еще кое-что о наказаниях. На этой неделе президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что штрафовать водителей по камерам за езду без ОСАГО начнут с 1 ноября. И никакого пробного периода с предупреждениями на «Госуслугах» не будет: сразу наказание рублем...

А все подробности о главных автособытиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.