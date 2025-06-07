Hongqi презентовала в России среднеразмерный лифтбэк H6, Exlantix — седан ES и кроссовер ET, Dongfeng и Jaecoo анонсировали пару новинок для нашей страны, «Москвич» решил попытать счастье в сегменте гибридов, а АВТОВАЗ подтвердил точную дату премьеры первого кроссовера LADA. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Кроссовер LADA, который пока носит кодовое название B+ Cross, покажут 18-го июня — в первый день Петербургского международного экономического форума. Тогда-то мы и увидим окончательный вариант дизайна, а также узнаем имя амбициозной новинки. Кстати говоря, там же, на ПМЭФе, могут презентовать обновленную LADA Niva Travel и Aurus Senat в стиле ЗИЛа.

Не обошлось без презентаций и на этой неделе. Так, Hongqi представила российской публике среднеразмерный лифтбэк H6 — оспортивленную версию седана H5. Дебютанту положена одна модификация — с двухлитровым мотором на 245 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. А вот комплектаций, причем довольно «жирных», предусмотрено две.

Кроме того, на днях состоялась официальная премьера новой для нашей страны марки Exlantix — той, что входит в концерн Chery и поселится в дилерских центрах Exeed. Эти китайцы выкатили кроссовер ET (он у нас уже продается), а также седан ES, который доберется до шоу-румов до конца лета.

Тем временем Dongfeng тоже готовит к российскому запуску две новинки: среднеразмерный паркетник Mage и более крупный Huge. Сроки начала продаж и цены пока не раскрываются, но кое-какие технические подробности уже есть. Еще на этой неделе стало известно, что Jaecoo завершил в нашей стране сертификацию электрического кроссовера J6.

Помимо прочего, в инфополе промелькнул «Москвич», который намерен поставить на конвейер гибридные машины. Об этом журналистам рассказал представитель компании, директор по инженерии Вадим Пономарев. Вдаваться в подробности проекта он, к сожалению, не стал, но некоторые детали все же раскрыл...

А все подробности о главных автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.