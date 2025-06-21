АВТОВАЗ реально взрывает рынок, китайцы этому сопротивляются, а Госдума ужесточает «уголовку» для автомошенников: итоги недели

Одним из главных событий уходящей недели стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в рамках которого АВТОВАЗ презентовал сразу две крайне любопытные новинки: прототип кроссовера LADA Azimut и предсерийную версию рестайлинговой Niva Travel. Не обошлось и без китайских запусков и анонсов — от Chery, Changan, Tank и GAC. Помимо прочего, появилась информация о двух законопроектах, касающихся моторизованных россиян. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

LADA Azimut можно назвать одной из ключевых автопремьер не то что недели, а целого года. В основе паркетника лежит тележка «Весты», однако ее существенно доработали, внедрив почти тысячу новых и модернизированных деталей. Модификаций первое время будет две, выбор комплектаций также предоставят. Топовая получит даже такую опцию, как обогрев передних стекол. Серийное производство кроссовера стартует в 2026 году.

Куда раньше в шоу-румах дилеров LADA мы увидим рестайлинговую Niva Travel — посвежевший внедорожник встанет на конвейер в четвертом квартале 2025-го. Тольяттинцы поработали не только над внешним видом модели, но и над технической составляющей. И примерно тогда же — осенью — АВТОВАЗ откроет продажи коммерческих автомобилей своей новой марки SKM.

Жизнь кипит и на другом автозаводе — бывшем предприятии Volkswagen в Калуге, которое теперь принадлежит российскому холдингу «АГР». Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что там завершили крупноузловую сборку кроссоверов нового отечественного бренда Tenet и уже готовятся к переходу на полный цикл. А это должно произойти до конца лета.

Теперь быстренько пробежимся по китайским автопремьерам. Tank открыл в нашей стране полноценные продажи внедорожника 700 в исполнении Hi-Performance. GAC анонсировал в России кроссовер GS8 в спецверсии Dragon. Еще выяснилось, что нас ждет новая модификация лифтбэка Changan Uni-V — с 230-сильным мотором, 8-ступенчатой АКП и, самое интересное, полным приводом. Кроме того, на подходе целая новая марка от Chery, получившая экспортное название iCaur.

Ну а напоследок — о социалке, о тех самых законопроектах, внесенных на рассмотрение Госдумы на этой неделе. Первый подразумевает выделение инсценировки ДТП с целью вымогательства денег в отдельную уголовную статью — разумеется, с ужесточением наказания для мошенников. А второй — наделяет региональные правительства полномочиями штрафовать водителей за нарушения правил парковки наравне с сотрудниками ГИБДД...

А подробнее об этих и других главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.