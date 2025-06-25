ПМЭФ-2025: когда отменят скидки и поднимут цены на новые машины

Главное событие в экономической жизни России — ПМЭФ-2025 — завершилось, и тренды, по которым россияне будут жить в следующем году, во многом уже оглашены: в частности, становятся ясно основные направления денежно-кредитной политики государства, которые, вне всяких сомнений, скажутся и на автомобильном рынке. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Российский авторынок на сегодняшний день пребывает в коме, а свет в конце тоннеля не могут рассмотреть даже эксперты отрасли. При этом многие из них всерьез считают, что щедрые скидки на новые транспортные средства закончатся уже нынешним летом, но это не точно. Ну а пока даже с жирными дисконтами продаж как не было, так и нет. Стагнация.

И продавцы, обладающие, похоже, единственным инструментом в арсенале, продолжают демпинговать. Не все, но абсолютное большинство. Однако отгремевший в Санкт-Петербурге международный экономический форум уже дал некоторые намеки на дальнейшее развитие событий, которые, безусловно, изменят ситуацию на автомобильном рынке, в частности. И для автокупцов, и для покупателей.

Сложно, конечно, обойти стороной высказывание первого вице-премьера Правительства РФ Мантурова о разработке мер господдержки автопрома и методик стимулирования российских автолюбителей отказаться от сверхдоходных депозитных счетов в пользу сверхрасходных отечественных автомобилей. Хотя кроме как принудительного, в стиле управдома Варвары Сергеевны Плющ из «Бриллиантовой руки», решения тут в голову ничего не приходит.

Фото: globallookpress.com

Но ключик, который все так ждали, открывается в совсем других комментариях. В частности — в речах банкирах.

И аналитики Сбера, и глава ВТБ господин Костина словно по команде заявили о необходимости «вернуть» своенравный рубль к сотне за «грязную зеленую бумажку». Действительно, бюджету, который у нас дефицитный, так было бы намного легче дышать. Ну а граждане потерпят. Не впервой.

Более того, все чаще звучат и голоса, говорящие о предстоящем снижении ставки рефинансирования. В частности, Герман Греф подобное решение Центробанка прогнозирует, причем до 15-16% в конце года. Кстати, это тоже элемент, способствующий заявленной выше стратегии.

Далее следует вспомнить кулуарно обсуждаемую еще весной теорию о том, что дилеры, мол, будут массово скидки сворачивать и машины придерживать, потому как рубль к августу, традиционно «черному» для национальной валюты, «стравят». Доллар вверх — народ за машинами, схема известна. В СМИ накрутят истерику, если толпа алчущих окажется не слишком большой.

Фото: globallookpress.com

Иными словами, публично озвученный «мысли» и «прогнозы» следует воспринимать исключительно как подготовку к оглашению уже решенного вопроса.

Снижение ставки и стоимости национальной валюте мгновенно приведет к росту цен на импортные, а следом и на отечественные автомобили. Остается лишь вопрос «когда».

И готов был уже сказать, что «буквально завтра», не позже июля-начала августа, но тут случился Дональд Трамп и его мракобесие на Ближнем Востоке. Уже в понедельник нефтяные котировки пойдут вверх, независимо от «проходимости» Ормузского пролива.

А ведь именно через него идет трафик 30-40% нефти всего мира. Наша «углеродица-кормилица» резко подорожает, что, вполне вероятно, скажется на государственной политике.

Впрочем, очередной международный конфликт и его последствия могут лишь отсрочить «искусственную девальвацию» национальной валюты, что автоматически и в то же мгновение приведет к заметному росту цен на весь импорт. Особенно — на автомобили.