Гаишник с человеческим лицом: умер бывший шеф московской ГИБДД

В новостной ленте смерть экс-начальника столичной Госавтоинспекции Сергея Казанцева прошла фоном. Дескать, умер гаишный начальник — тем более бывший — и Бог бы с ним! И даже на сайте московской ГАИ, которой Сергей Александрович посвятил 36 лет своей жизни, ничего кроме шаблонной справки-объективки не прозвучало. А между тем, как бы пафосно это не звучало, с генералом Казанцевым ушла целая эпоха.

Уж кого-кого, а портал «АвтоВзгляд» в лояльности, и уж тем паче в любви к «продавцам полосатых палочек» точно не упрекнуть. Грязи, цинизма, махровой коррупции, житейской несправедливости в этом ведомстве всегда было хоть отбавляй. Однако лишь при генерале Казанцеве об этих недугах службы не только открыто заговорили, но действительно начали бороться с ними.

На должность начальника УГИБДД Москвы Сергей Александрович пришел в 2001 году и тут же взялся за чистку рядов. Не прошло и года, как в отношении нечистых на руку сотрудников ведомства было заведено аж 400 (!) уголовных дел. И это была отнюдь не показушная операция нового шефа из разряда показать, кто в доме теперь хозяин. Борьба с «оборотнями в гаишных погонах» велась им на постоянной основе.

Да, мы уверены, что и сейчас служба собственной безопасности не дремлет, подчищая ряды от откровенно зарвавшихся блюстителей придорожного порядка, но в отличии от современных начальников, которые ой, как не любят выносить сор из избы, генерал Казанцев открыто говорил о проблемах в ведомстве и всегда приглашал к диалогу не только автомобильных журналистов, но и простых автолюбителей.

Фото из архива портала АвтоВзгляд

Одна из добрых традицией Сергея Александровича — в канун Нового Года лично выходить на дорогу, чтобы не только пожурить нарушителя и поздравить его с наступающим праздником, но и просто пообщаться, дабы из первых уст, а не из лукавых докладов своих подчиненных, узнать об истинном положении дел на дорогах. А каждое 8 марта около здания управления на Садово-Самотечной он вручал цветы и поздравительные открытки от ГИБДД Москвы остановленным автоледи.

Кроме того, на постоянной основе проводил дни открытых дверей, где собирал начальников окружных подразделений Госавтоинспекции и приглашал абсолютно всех желающих автомобилистов на эти встречи (и, конечно же, журналистов). Простые шоферы, месяцами разбивавшие лбы о бюрократические стены, могли наконец-то не только рассказать полковникам и генералу о той дичи, что творят иные сотрудники на местах, но и добиться справедливости.

Помнится, как на одной из таких встреч, пенсионер, у которого в страшном ДТП погибла дочь, а сотрудники низового подразделения ГАИ не просто покрывали убийцу, спуская дело на тормозах, но и выкручивали дело так, сама погибшая была виновна в автокатастрофе, рыдал горькими слезами и благодарил генерала, за то, что тот его просто выслушал...

Фото из архива портала АвтоВзгляд

— Наконец-то у ГАИ появилось человеческое лицо, — произнес тогда сквозь слезы убитый горем отец. Генерал взял дело на личный контроль и спустя месяца четыре справедливость восторжествовала.

При генерале Казанцеве был запредельный уровень гласности и свободы слова. Он никогда не обижался на справедливую критику, никогда не прятался за пресс-службой и отделом пропаганды и всегда лично готов был общаться с представителями средств массовой информации, не опасался публично выступать без согласования с вышестоящим руководством, брал, что называется, на себя ответственность. В общем, не боялся делать то, что ой, как не любит делать нынешняя плеяда эффективных менеджеров и управленцев ГИБДД.

За все время своей службы (а это, повторим, 36 лет) он ни разу не был замешан ни в одном коррупционном скандале. В спорных ситуациях занимал сторону простых автомобилистов. А для нас — журналистов портала «АвтоВзгляд» — был настоящим преданным и верным другом. Кстати, 28 июня Сергею Александровичу исполнилось 72 года. А на следующий день его не стало...

Похороны Сергея Александровича Казанцева состоятся 02.07.2025. Прощание пройдет с 11.00 до 11.30 в Храме Христа Спасителя (нижний храм, вход со стороны Соймоновского проезда).

Покойся с миром, товарищ генерал!