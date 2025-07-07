Роман Старовойт: пуля вместо хороших дорог и умных транспортных решений

Самоубийство столь высокопоставленного чиновника, как глава Минтранса РФ, событие, как ни крути, для нашей страны громкое, неожиданное, скандальное. Ведь редкий нынешний чиновник, особенно из топов, на такое способен: для большинства из них проще отсидеть за свои грешки, а потому уж спокойно греть престарелые косточки в теплых странах на украденные миллионы и миллиарды. Ну что же: хоть в чем-то застрелившийся экс-министр Роман Старовойт заслуживает уважения, и даже глубокого. Потому что никаких других хороших дел за ним не числится, скорее даже — наоборот. И уж в части автомобильной жизни нашей страны — точно. В чем убедился портал «АвтоВзгляд», вспомнив его деяния и на поприще дорожного строительства, и улучшения транспортных возможностей РФ.

Карьера Романа Старовойта в российской власти — яркий пример того, как чиновник с сомнительными результатами работы и постоянными коррупционными скандалами вокруг возглавляемых им ведомств не только избегал ответственности, но и получал повышения. Возглавляя ключевые дорожно-транспортные структуры страны — от Росавтодора до Минтранса — он оставил после себя лишь разруху, неэффективность и вопиющие злоупотребления.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ

Г-н Старовойт возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2012 году, и уже через два года ведомство оказалось в центре скандалов. Дороги, построенные под его руководством, регулярно приходили в негодность: весной вводились ограничения для грузовиков, зимой трассы заносило снегом из-за неработавших подрядчиков. Сам Старовойт признавал неэффективность этих компаний, но ничего не менял.

Фото: globallookpress.com

В 2016 году в Росавтодоре прошли масштабные обыски: сотрудников подозревали во взятках при выкупе земель вдоль федеральных трасс. Чиновники искусственно завышали стоимость участков, а подконтрольные фирмы получали миллиардные контракты. При этом, как выяснила Счетная палата, деньги на дорожное строительство осваивались формально — десятки регионов не выполнили планы по ремонту и строительству, а в некоторых местах (например, в Республике Тыва и Пермском крае) не было введено ни одного километра новых дорог.

МИЛЛИАРДЫ НА ВЕТЕР

После Росавтодора Старовойт стал губернатором Курской области, где продолжил сомнительную практику освоения бюджетных средств. В 2022-2023 годах регион получил 19,4 млрд рублей на строительство оборонительных сооружений. Однако, как выяснила Генпрокуратура, деньги ушли в никуда: власти заключали договоры с фирмами-однодневками, а укрепления либо не строились, либо возводились лишь на бумаге.

Фото: globallookpress.com

В итоге были арестованы глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители. Источники РБК отмечали, что следствие могло добраться и до Старовойта — ведь все происходило под его руководством. Однако вместо этого он получил новое повышение.

А ПОДОИМ-КА МЫ АВТОВЛАДЕЛЬЕВ

В мае 2024 года, несмотря на все предыдущие скандалы, Старовойт возглавил Министерство транспорта РФ. И почти сразу заявил, что федеральные дороги, которыми он относительно недавно заведовал сам, «деградируют», а их ремонт теперь станет приоритетом (где, спрашивается, этот товарищ раньше был?). Однако вместо реальных мер он предложил лишь еще сильнее начать «доить» автовладельцев.

Так, еще в 2020 году, будучи в Минтрансе на вторых ролях, Старовойт курировал разработку транспортной стратегии, предполагавшей, в том числе, и введение платы за проезд абсолютно по всем дорогам — включая городские и региональные. Чиновник оправдывал это необходимостью «стимулировать общественный транспорт», но по факту речь шла о новом налоге на автовладельцев. При этом и качество дорог, и развитие того самого общественного транспорта в стране на тот момент было аховым, и остается таковым, за редким исключением в виде таких мегаполисов, как Москва, катастрофически низким по сей день.

Фото: globallookpress.com

ПОЧЕМУ КАРЬЕРА СТАРОВОЙТА ПРОДОЛЖАЛАСЬ?

Главный вопрос: почему чиновника, при котором разворовывались миллиарды, дороги не строились, а автомобилистов хотели обложить новыми поборами, не только не наказывали, но и всеми силами продвигали наверх?

Ответ, вероятно, кроется в системе, где лояльность важнее эффективности. Старовойт умел демонстрировать «исполнение поручений», даже если реальных результатов не было. Его инициативы соответствовали общевластному курсу на увеличение фискальной нагрузки на граждан, а коррупционные схемы в подведомственных структурах позволяли распределять бюджетные деньги между «своими».

Короче говоря за 13 лет деятельности на поприще улучшения дорожно-транспортной ситуации в стране г-н Старовойт не сделал российские дороги лучше, а жизнь автолюбителей — проще и комфортнее. Зато оставил после себя шлейф скандалов. Его карьера — наглядный пример того, как в современной системе безответственность и коррупция становятся трамплином для дальнейшего роста. Поэтому, как говорит многомудрый российский народ: умер Максим, да и фиг с ним.