Даешь новые налоги: автодилеры перекладывают свои проблемы на покупателей

В недрах ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) полным ходом идет работа над неоднозначным законопроектом. Его главная цель — заставить российских автомобилистов чаще приобретать новые машины. Портал «АвтоВзгляд» и не сомневался, что рано или поздно все проблемы отечественного автопрома в конце концов будут решаться именно за счет водителей.

В кулуарах пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия» президент РОАД Алексей Подщеколдин пообщался с журналистами и поделился с ними своим видением того, как можно увести автопром России с тропинки бедствий, по которой тот ходит весело аки птичка. Делов-то всего ничего — надо лишь принудить владельцев машин почаще обновлять свой гараж.

МЕТОДЫ И АРГУМЕНТЫ

Как заявил г-н Подщеколдин, к настоящему времени ассоциация располагает только наброском документа, ведутся консультации с юристами. Завершение работы над проектом грозит нам до конца июля. Российские дилеры уверены, что необходимо стимулировать сограждан избавляться от старых машин.

Разговор о методах достижения этой цели приобрел совершенную непримиримость, и принципиальное желание автокупцов решать все проблемы за счет покупателей перешло в непоколебимую уверенность, что именно так оно и должно быть.

Фото: globallookpress.com

Действительно, автопродавцам есть чего опасаться. По прогнозам РОАД, в 2025 году с российского рынка могут уйти до 10% дилеров. «Рынок автомобилей падает, в этих условиях дилерам очень сложно сохранять маржинальность.

Кроме того, в ряде случаев автосалоны одной и той же марки расположены буквально на соседних улицах и вынуждены конкурировать друг с другом.

В этих условиях, по нашим прогнозам, до конца года число дилерских центров в России может сократиться на 10%", — сообщил Алексей Подщеколдин благодарным слушателям на сей раз в лице «Известий».

На январь 2025 года в нашей стране числилось 4,3 тысячи автосалонов. Перед лицом невеселой перспективы потерять четыре сотни из них эксперты ассоциации деликатничать не намерены и собираются включить в свой законопроект следующие нормы воздействия на непонятливых покупателей.

Во-первых, по истечении 15 лет с момента выпуска автомобиля необходимо повысить на него ставку транспортного налога. Во-вторых, следует заставить владельца такой машины представлять ее на техосмотр дважды в год. Почему 15 лет, а не 12 или, скажем, 10? А вот из человеколюбия. «Если ввести более жесткие нормы — граждане пострадают», — великодушно поведал глава РОАД.

Фото: globallookpress.com

ПЛАТИТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

Насчет страдания граждан — это прямо в точку. Ибо РОАД явно преуменьшает число тех, кого возглавляемая им ассоциация хочет подвести под удар.

Вот какой расклад дает по этому поводу аналитическое агентство «Автостат». Средний возраст легковых машин, зарегистрированных в нашей стране, составляет 15,5 года.

Самыми старыми оказались изделия отечественного автопрома — их средний возраст превышает 18 лет. За ними по старшинству следуют 17-летние «японцы», затем — «американцы», которые в среднем эксплуатируются 15,4 года.

Пока что под предлагаемые санкции не попадают владельцы европейских, корейских и китайских автомобилей. При этом первые два сегмента попадут в зону повышенного поражения буквально через 3-4 года при нынешних темпах развития российского рынка.

Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), к началу 2025 года на машины старше 25 лет приходится 50,7% всего автопарка страны. Выходит, что РОАД намеревается усложнить и без того нелегкую жизнь как минимум половине российских автовладельцев.