Укладывая в пакет с пакетами восемнадцатый по счету пакет санкций — в этой олимпиаде «желтая майка лидера» наша надолго — россияне, под гнетом ограничений и обменяв последние хлебные карточки, купили в 2024-м году больше кроссоверов BMW X7, чем сами немцы. Российская экономика на коленях, а сами жители самой большой страны на свете — явно недоедают. Почем фунт лиха и где зарыта собака, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Чтение зарубежной прессы сегодня способно не просто открыть глаза на профессию журналиста, но и заменить выпуск любого комедийного телешоу: мощность подачи и острый сюжет, которые справно и прочно сшиты белыми нитками. Тезисы в стиле «чтобы согреться, русские вынуждены пилить деревья» соседствующий с «в домах зимой так жарко, что приходится открывать окна». Сурово, согласитесь.

Иной европеец, что уже осенью в трех шерстяных носках ходит по квартире, может и скупую слезу смахнуть. Не хуже — и обзоры автомобильных СМИ: там черным по белому ведут натужную дискуссию о перспективах перехода российских автомобилистов на конную тягу, перемежая свои мысли сообщениями о закрытиях заводов и продажи конвейеров китайцам, например, в Германии.

И все бы ничего, но тут вмешалась статистика. И скупым своим языком сообщила, что россияне в 2024-м году купили больше роскошных BMW X7, чем немцы. Если точнее — 3504 машины, тогда как в родной для бренда Германии удалось реализовать только 3323 кроссовера. Кстати, клуб поклонников Х7 в России — четвертый в мире за прошлый год, впереди лишь США (30 384 автомобиля), Китай (7268) и Южная Корея (4332), из которых примерно все приедут к нам трех-пятилетками).

БЛОК

В 150-миллионной России, что вот уже четвертый год живет под гнетом запретов почти всего мира, нашлось больше богатых людей, чем в 84-миллионной ФРГ, некогда флагмане европейской экономики и очень богатой, посещавшие соврать не дадут, стране. А как же санкции, запреты, и прочие гадости цивилизованного мира, обрушившиеся на нашу необъятную?

Фокус этой новости — отнюдь не на России, ведь в недалеком прошлом «Баварский машиностроительный завод» сумел бы реализовать у нас втрое больше Х7. В прицеле — Германия, которая скатывается в «Веймарскую республику» с нечеловеческой скоростью и непрогнозируемыми последствиями.

И некогда могучая местная промышленность, способная на себе тянуть чуть ли не весь Евросоюз, нагруженный вечно дотационными «грециями» и прочими «прибалтиками», сейчас покупает себе авиабилеты в США, КНР и другие страны.

Страны, способные обеспечить стабильный спрос и развитие, перспективу и условия. И если уж Германия таким требованиям не соответствует, то кто вообще в Европе способен? Страшно, товарищи, страшно за бюргеров...