Инженер создал полноценное и рабочее метро для кошек

Видеоблогер Син Чжилэй создал для своих питомцев полноценную систему метрополитена с движущимся поездом и работающим эскалатором. Это не просто статичный макет: в нем есть туннели, станция и даже полностью функционирующий поезд.

Как он рассказал в своем видео, идея создания миниатюрного общественного транспорта возникла после завершения создания особняка для кошек. В домике, сконструированном специально для пушистых питомцев, присутствуют спа-салон, супермаркет, гараж и даже театр. Теперь ко всему этому добавилась станция метро, на создание которой ушло четыре месяца работы.

Главной технической задачей стала синхронизация дверей вагона с платформенными — как в настоящем метрополитене. Вторая сложность заключалась в создании функционального мини-эскалатора, потребовавшего нестандартных инженерных решений. В результате кропотливого труда получилась детализированная система: поезд плавно скользит по тоннелю, совершает остановки, а коты могут пользоваться всеми элементами подземки, прямо как настоящие пассажиры.

Син Чжилей отметил в своем видео, что все элементы «подземки» спроектированы специально с учетом поведения его многочисленных питомцев. Блогер продолжает развивать свой «кошачий мир», а нынешний проект стал логичным продолжением этой миниатюрной вселенной, сочетающей инженерную точность и заботу о любимых домашних животных.