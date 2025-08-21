Водители испытали на себе эффект опьянения через специальные очки

Как сообщили в правительстве Магаданской области, акция была организована для наглядной демонстрации опасности управления автомобилем даже после небольшой дозы алкоголя.
Участникам, включая представителей СМИ, предложили выполнить простые задания — например, пройти по прямой линии. Результаты оказались впечатляющими: добровольцы едва сохраняли равновесие, а их движения становились неуверенными и хаотичными.
Очки-симуляторы искажают зрение, создавая эффект, похожий на опьянение: сужают поле зрения, замедляют реакцию, нарушают пространственную ориентацию и концентрацию внимания.
Организаторы подчеркивают, что целью эксперимента было не запугать участников, а сформировать у них осознанное отношение к безопасности на дорогах. Статистически водители, которые хотя бы раз участвовали в таких экспериментах, реже садятся за руль после употребления алкоголя.