Водители испытали на себе эффект опьянения через специальные очки

В Магадане прошла необычная акция, направленная на борьбу с вождением в нетрезвом состоянии. Водителям предложили надеть очки, создающие эффект нахождения в алкогольном опьянении, чтобы они на собственном опыте ощутили, как спиртное влияет на восприятие и координацию.

Как сообщили в правительстве Магаданской области, акция была организована для наглядной демонстрации опасности управления автомобилем даже после небольшой дозы алкоголя.

Участникам, включая представителей СМИ, предложили выполнить простые задания — например, пройти по прямой линии. Результаты оказались впечатляющими: добровольцы едва сохраняли равновесие, а их движения становились неуверенными и хаотичными.

Очки-симуляторы искажают зрение, создавая эффект, похожий на опьянение: сужают поле зрения, замедляют реакцию, нарушают пространственную ориентацию и концентрацию внимания.

Организаторы подчеркивают, что целью эксперимента было не запугать участников, а сформировать у них осознанное отношение к безопасности на дорогах. Статистически водители, которые хотя бы раз участвовали в таких экспериментах, реже садятся за руль после употребления алкоголя.