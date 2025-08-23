«Москвич» расширяет модельный ряд, УАЗ испытывает новый двигатель, Tenet вывел на рынок первую машину: итоги недели

«Москвич» готовится к расширению модельного ряда, УАЗ тестирует модернизированный двигатель, а АВТОВАЗ запускает дублирующее производство LADA Iskra. Тем временем китайцы раскрывают подробности о своих новинках для России: Jetour — о кроссовере T1, Jaecoo — о модели J6, более известной как J5, а Omoda — о новом C5 и C3. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Наши коллеги из «Китайских автомобилей» изучили выписку из реестра деклараций о соответствии и выяснили, что автозавод «Москвич» готовит к сертификации новый кроссовер М70. В его основу ляжет британо-китайский паркетник MG HS второго поколения. Модификаций, судя по всему, будет две — с моторами на 1,5 и 2,0 литра. А других подробностей пока нет.

Что происходит на других площадках? УАЗ проводит стендовые испытания модернизированного 2,7-литрового движка, который появится на «Патриоте», «Пикапе», «Хантере» и «Профи» уже этой осенью. А АВТОВАЗ подписал соглашение с компанией «Автозавод Санкт-Петербург»: в сентябре предприятие начнет выпускать LADA Iskra.

Не обошлось на этой неделе и без автопремьер: российский бренд Tenet открыл продажи своей первой модели — кроссовера T7. На подходе Jetour T1, подробности о котором на этой неделе раскрыли представители бренда, а также «совершенно новый» Omoda C5 — очевидно, гибридный. В следующем году, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на наш рынок выйдет субкомпатный C3. И тогда же — в 2026-м — в России дебютирует Jaecoo J6.

Что же касается «автосоциалки», то журналисты «Коммерсанта» выяснили, что эксперимент по проверке полисов ОСАГО посредством дорожных камер так до сих пор и не запустился — об этом нашим коллегам сообщили в МВД. Почему такая задержка? Потому что не хватает мощностей, а решение этой технической проблемы займет еще как минимум год.

Тем временем депутаты Госдумы предложили в пять раз увеличить сбор для мигрантов за получение «прав». С предложением поднять планку с четырех до двадцати тысяч рублей они обратились к главе Минфина Антону Силуанову. По мнению инициаторов, это позволит ужесточить контроль за иностранными водителями, а значит — и повысить безопасность...

А более подробно об этих и других автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.