Отзыв LADA Vesta, новая модель Tenet, возможный запрет платных парковок у столичных больниц и школ: итоги недели

Видеодайджест главных событий

Чем автомобильному сообществу запомнятся последние летние деньки? Очередной отзывной кампанией для LADA Vesta, запуском второй модели отечественного бренда Tenet, российской премьерой Hongqi HS7, анонсами Jaecoo J7 и новейшего Exlantix E02. А еще, быть может, любопытной статистикой, отражающей число легковых машин в стране, и инициативой депутатов, которые топят за отмену платных парковок у социальных объектов. Итоги уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

И начнем по традиции с АВТОВАЗа — с отзывной кампании, охватившей LADA Vesta NG. У седанов и универсалов проверят и при необходимости обновят прошивку электронного модуля блокировки рулевого управления, который является частью системы бесключевого запуска двигателя. Все работы в рамках этой акции будут проводиться бесплатно.

Тем временем отечественный бренд Tenet — тот, что принадлежит «АГР Холдингу» и собирает свои автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге — открыл продажи второй модели. На прошлой неделе компания выкатила на российский рынок кроссовер T7, а теперь — более компактный T4.

Едем дальше — в автосалон Hongqi. Этот премиальный бренд на днях представил в нашей стране кроссовер HS7. Пятиметровый автомобиль оснащается двухлитровым движком на 245 сил (тем, что уже знаком нам по другим моделям марки), классическим «автоматом» на 8 ступеней и системой полного привода.

С запусками, в общем-то, всё, но есть еще несколько анонсов. В представительстве Jaecoo подтвердили, что осенью на наш рынок выйдет специальная версия кроссовера J7. Напомнил о себе на этой неделе и бренд Exeed: в российском офисе марки сообщили, что готовят к премьере флагманский гибрид Exlantix E02.

А в завершение темы машинок — новость о том, что аналитики подсчитали, сколько всего легковушек «бегает» по российским дорогам. Если три года назад в автопарк страны входило 50,6 млн автомобилей, то теперь их уже почти 53 млн.

Что же касается инициативы о запрете платных парковок возле социальных объектов и прочих важных автособытий уходящей недели, то о них подробно рассказываем в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

