Отзыв LADA Vesta, новая модель Tenet, возможный запрет платных парковок у столичных больниц и школ: итоги недели

Чем автомобильному сообществу запомнятся последние летние деньки? Очередной отзывной кампанией для LADA Vesta, запуском второй модели отечественного бренда Tenet, российской премьерой Hongqi HS7, анонсами Jaecoo J7 и новейшего Exlantix E02. А еще, быть может, любопытной статистикой, отражающей число легковых машин в стране, и инициативой депутатов, которые топят за отмену платных парковок у социальных объектов. Итоги уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

И начнем по традиции с АВТОВАЗа — с отзывной кампании, охватившей LADA Vesta NG. У седанов и универсалов проверят и при необходимости обновят прошивку электронного модуля блокировки рулевого управления, который является частью системы бесключевого запуска двигателя. Все работы в рамках этой акции будут проводиться бесплатно.

Тем временем отечественный бренд Tenet — тот, что принадлежит «АГР Холдингу» и собирает свои автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге — открыл продажи второй модели. На прошлой неделе компания выкатила на российский рынок кроссовер T7, а теперь — более компактный T4.

Едем дальше — в автосалон Hongqi. Этот премиальный бренд на днях представил в нашей стране кроссовер HS7. Пятиметровый автомобиль оснащается двухлитровым движком на 245 сил (тем, что уже знаком нам по другим моделям марки), классическим «автоматом» на 8 ступеней и системой полного привода.

С запусками, в общем-то, всё, но есть еще несколько анонсов. В представительстве Jaecoo подтвердили, что осенью на наш рынок выйдет специальная версия кроссовера J7. Напомнил о себе на этой неделе и бренд Exeed: в российском офисе марки сообщили, что готовят к премьере флагманский гибрид Exlantix E02.

А в завершение темы машинок — новость о том, что аналитики подсчитали, сколько всего легковушек «бегает» по российским дорогам. Если три года назад в автопарк страны входило 50,6 млн автомобилей, то теперь их уже почти 53 млн.

Что же касается инициативы о запрете платных парковок возле социальных объектов и прочих важных автособытий уходящей недели, то о них подробно рассказываем в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.