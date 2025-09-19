В России названы победители юбилейной автопремии «Внедорожник года-2025»

Торжественная церемония вручения наград XX победителям конкурса «Внедорожник года-2025» состоялась в Москве. Мероприятие традиционно собрало ключевых игроков отечественного авторынка, журналистов, экспертов, а также почетных гостей. Жюри и более 100 000 участников народного голосования выбрали лучшие автомобили в 10 основных и трех спецноминациях.

По мнению профессионалов, лучшим полноразмерным внедорожником в текущем году является Tank 500, хотя народное жюри отдало предпочтение Haval H9. Зато в категории среднеразмерных SUV единогласно победил Tank 300. По компактным «проходимцам» мнения двух жюри почти совпали: тут произошло разделение на поклонников LADA Niva Legend и Travel.

В сегменте полноразмерных кроссоверов точки зрения экспертов и общества тоже оказались разными. Первые выбрали Changan CS95, а вторые — Chery Tiggo 9. Аналогичная ситуация сложилась и в случае среднеразмерных моделей — Geely Monjaro против Jetour T2. Тенденция сохранилась, когда очередь дошла до компактов: одному лагерю пришлась по душе Omoda C5, а другому — Solaris HC.

Оценивая, среднеразмерные моноприводные кроссоверы, эксперты проголосовали за Hongqi HS3 New, в то время как большое народное жюри высказалось в пользу Haval M6. По С-классу стороны также не сошлись, выдвинув на пьедестал победителей Geely Coolray и Belgee X50. В классе электрических SUV голосующие признали чемпионами Aito Seres M5 и Voyah Free, и почти сошлись по пикапам, отдав предпочтение JAC T8 Pro и JAC T9.

Так же оргкомитет премии отметил особыми наградами основные тренды года. В итоге Belgee X70 одержал победу в номинации «Разумный выбор. Лучшее соотношение цены и качества». Exeed Exlantix ET удостоился титула «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер», а Tenet признали брендом года.

Остается добавить, оценивая объективность и компетентность награждающих, что премия «Внедорожник года» (одна из самых давних автопремий в России), работает по довольно неоднозначной схеме. Победители определяются двумя независимыми составами жюри: экспертным, в которое входят ведущие автожурналисты страны, и так называемым большим, членом которого автоматически становится любой автолюбитель, проголосовавший на официальном сайте мероприятия. Отсюда и окончательные выводы, не всегда совпадающие с реальным положением дел.