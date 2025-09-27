Супердешевые «электрички», супердорогие «гибриды» и запрет «праворулек»: итоги недели

Инсайдеры выяснили, какие именно Changan будут собирать в Калининграде, представители Soueast анонсировали российский запуск кроссовера S06, а глава Минпромторга Антон Алиханов — открытие первого официального дилерского центра Lixiang. Тем временем власти обсуждали запрет «праворулек» и использование дронов для фиксации нарушений ПДД. А еще в Госдуму внесли законопроект о частоте штрафов с камер за отсутствие ОСАГО. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На этой неделе официальный дистрибьютор российской марки Eonyx объявил о старте продаж трех первых моделей: пассажирского M2, а также грузовых Pickup и Cargo. Ну, условно грузовых, потому что речь идет все-таки о ситикарах, которые относятся к категории квадрициклов. Все они базируются, разумеется, на китайских моделях. Максимальная скорость — 60 км/ч, запас хода электромобильчиков — до 100 км.

Еще под занавес сентября на российский рынок вышел седан Voyah Passion EVR липецкой сборки. Если раньше нам предлагали исключительно «батарейную» модификацию, то теперь доступен и гибрид. Его силовая установка развивает без малого 400 л.с., до первой сотни четырехдверка разгоняется за 5,9 секунды. Суммарный запас хода достигает тысячи километров, а в чисто «электрическом» режиме — двух сотен.

Перемещаемся из Липецка в Калининград — на завод «Автотор», где в обозримом будущем наладят производство автомобилей Changan. Инсайдеры сообщили, что на конвейер встанут кроссоверы X5 Plus и CS75 Plus четвертого поколения, а также Deepal S07 и G318. Кроме того, на предприятии должны локализовать кроссовер Changan Uni-S — соответствующие документы оформили еще в августе.

Еще в нашей стране намерен «прописаться» китайский премиум-бренд Rox. Тот, что пока предлагает в России один-единственный внедорожник 01 — со стартовой ценой в 8,2 млн. Ажиотажным спросом он у нас не пользуется, однако локализоваться на местном заводе в компании все-таки хотят — чтобы сдерживать цены в условиях постоянно повышающегося утильсбора.

Помимо прочего, на этой неделе заместитель гендиректора компании «Джетур Мотор Рус» Оу Хао напомнил российским автомобилистам о грядущем Soueast S06, который поступит в продажу «в ближайшее время». Но куда больше, кажется, сограждан порадовала новость о скором открытии первого дилерского центра Lixiang, о чем сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

А вот владельцы праворульных автомобилей напряглись, поскольку в верхах вновь заговорили о запрете машин с рулем «в бардачке». Якобы — слишком опасные. Но официальный представитель МВД Ирина Волк поспешила водителей успокоить. Еще на этой неделе говорили о беспилотниках — власти намерены использовать их для фиксации нарушений ПДД после окончания СВО.

Эти и другие самые важные автомобильные новости последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.