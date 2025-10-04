Платные парковки у МКАД, UAZ Hunter в такси и «белорус» по вкусной цене: итоги недели

Belgee открыла российские продажи седана S50, Sollers — пикапа ST9. Пара новеньких кроссоверов от Geely и Changan прошла в нашей стране сертификацию, эксперты подсчитали количество китайских машин, проданных в РФ за последние 20 лет. А власти опубликовали два важных списка: первый — с автомобилями, которые допущены до работы в такси, а второй — с новыми адресами платных парковок в Москве. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, Belgee S50. Это — полный аналог седана Geely Emgrand, который приехал в нашу страну ровно два года назад. По части техники все аналогично: мотор на 122 л.с. может сочетаться как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Привод, само собой, передний. А вот различия в прайсах есть.

Следующая премьера этой недели — пикап Sollers ST9. И тоже копия китайской модели, грузовичка JAC T9. Двухлитровый бензиновый турбомотор на 224 силы, восьмиступенчатый «автомат», полный привод. Стартовая цена — 3,5 млн рублей.

Далее — к тем новинкам, что только-только прошли сертификацию и теперь готовятся к российскому запуску. В их числе гибридный кроссовер Geely Starship 7, который будет продаваться у нас под именем EX5 EM-i, и Changan CS35 Max — тот, что займет в линейке место между паркетниками CS35 Plus и Uni-S.

И раз уж заговорили о «Чангане», на днях российский офис марки официально раскрыл первые подробности о лифтбэке Avatr 12. Оказалось, что дилеры уже принимают предварительные заказы на новинку. Цены не раскрываются, но сообщается, что будет четыре комплектации.

И немного любопытных цифр о китайских автомобилях в целом. Знаете ли вы, сколько машин из Поднебесной купили россияне за последние 20 лет? Теперь будете знать — примерно 3,13 млн единиц, подсчитали эксперты. Из них на легковушки пришлось 2,8 млн. А остальное — это в том или ином виде комтранс.

Но, пожалуй, самой горячей темой последних дней стал список автомобилей для такси, опубликованный Минпромторгом. В него вошли «Лады», «Москвичи», «Эволюты», Voyah и даже УАЗы с «Соллерсами». Можете себе представить УАЗ «Патриот» или LADA Niva в такси? «Тариф — дискомфорт плюс», — шутят в социальных сетях. Но помимо подколов, посыпались и вполне логичные вопросы: а где Haval, Solaris и Tenet, марки калининградского «Автотора», белорусский Belgee в конце концов..?

Еще сегодня, 3 октября, столичный Дептранс обнародовал перечень московских улиц, на которых появились новые платные парковки. Список пополнился аж 184 адресами.

А подробнее о самых главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.