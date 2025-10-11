LADA сертифицирует Azimut, «Москвич» локализует MG, а платные дороги опять дорожают: итоги недели

«Москвич» освоит производство сразу двух новых кроссоверов, «Автотор» — паркетника Soueast S06, «Моторинвест» — нового Evolute i-Joy. Тем временем Voyah вот-вот откроет в России продажи посвежевшего минивэна Dream, Changan — кроссовера CS75 Plus четвертого поколения, а столичные власти увеличат стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Давненько мы в «итогах недели» не вспоминали АВТОВАЗ — не радовал российский автогигант новостями, но повод наконец появился: Волжский автозавод объявил, что до конца осени выпустит первую партию из 16 кроссоверов LADA Azimut. Эти машины нужны для того, чтобы провести сертификационные испытания, получить Одобрение типа транспортного средства и открыть продажи.

Тем временем «Москвич» готовится к запуску кроссовера «М70» — Одобрение типа транспортного средства уже получено и изучено журналистами. Из документа мы узнали, что модель, построенная на базе англо-китайского MG HS, сертифицирована в двух версиях. Но «семидесятка», как оказалось, не единственная новинка в планах столичного автозавода. Параллельно производитель оформляет семиместный кроссовер «М90» — то есть MG RX9 с иным шильдиком.

Что происходит на других площадках? «Моторинвест» анонсировал электрический кроссовер Evolute i-Joy второго поколения. И это — совершенно новая модель, в ее основу лег Dongfeng Nammi 06. А родственный для «Эволюта» бренд Voyah объявил о скором запуске минивэна Dream следующего модельного года. Этот гибрид будет отличаться плюсиком в названии, видоизмененными бамперами и решеткой радиатора, расширенным перечнем оснащения и другими фишками.

Переезжаем из Липецкой области в Калининград — на завод «Автотор», где готовятся к запуску кроссовера Soueast S06. То, что его будут выпускать именно там, подтвердилось Одобрением типа, которое производитель получил на днях. И последняя новость о сертификациях в частности и автоновинках в целом — Changan приступил к оформлению кроссовера CS75 Plus следующего, уже четвертого по счету поколения.

А напоследок — маленькая, но важная социальная новость. В понедельник, 13 октября, в столице повысят стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру: теперь за один участок будут брать не 7 рублей, а 10. И это уже вторая корректировка тарифов в этом году. При том что вообще платность на МСД ввели только в феврале 2025-го...

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.