LADA Niva Legend с новым мотором, первый подключаемый гибрид Geely и ощутимые «зимние» расходы водителей: итоги недели

Инсайдеры раскрыли сроки начала продаж посвежевшей LADA Niva Travel и Niva Legend с 1,8-литровым мотором; калининградский завод «Автотор» анонсировал расширение своего производственного ассортимента, Geely представила в России гибридный кроссовер EX5 EM-i, Haval — обновленный H3, а аналитики подсчитали, сколько нужно денег, чтобы подготовить автомобиль к зимнему сезону в 2025 году. Подробнее о главных автособытиях последних дней — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Обновленная LADA Niva Travel — та, что получила доработанный силовой агрегат и видоизмененную внешность — поступит в продажу 20 ноября. По крайней мере, именно такую дату называют инсайдеры. И сообщают, что попросят за посвежевший внедорожник как минимум 1,4 млн рублей. Что же касается родственной Niva Legend, то она обзаведется 1,8-литровым движком не скоро: серийное производство начнется не раньше будущего лета.

Еще в 2026-м свои производственные мощности намерен нарастить завод «Автотор». По словам представителей компании, в следующем году предприятие приступит к сварке как минимум восьми моделей, названия которых пока не раскрывают. Вместе с тем ходят слухи, что в Калининграде в обозримой перспективе «пропишется» внедорожник Tank 300. И несколько новых BAIC, что официально подтвердили в пресс-службе марки. Правда, каких именно, не уточнили.

Но вернемся в наши дни. На этой неделе в инфополе попали все три крупнейшие в России марки из Поднебесной. Так, Haval открыл продажи обновленного кроссовера H3 — он получил бюджетную версию и дополнительные опции. Теперь стартовая цена этой модели — 2 549 000 рублей, что на 100 000 меньше, чем прежде. Тем временем Chery отправила на тесты в институт НАМИ седан Arrizo 8 Pro.

Фото: Geely

Что же до третьего игрока, то есть Geely, то этот бренд презентовал свой первый подключаемый гибрид в нашей стране — паркетник EX5 EM-i. В состав силовой установки вошли 1,5-литровый ДВС на 99 л.с. и электромотор, развивающий 218 л.с. Общий запас хода — 943 км, время зарядки батареи с 30 до 80% занимает 20 минут. Сроки начала продаж и цены китайцы пока не объявляют, но очевидно, что ждать осталось недолго.

Еще несколько новинок готовят «премиалы»: как стало известно на днях, Avatr (суббренд Changan) завершил сертификацию стильного спортбэка с индексом 12, а Hongqi приступила к оформлению роскошного седана L1. Первый должен справить рыночный дебют в России в октябре, а второй — до конца декабря. Помимо них, процедуру получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сейчас проходит гибридный кроссовер GAC S7. Его ждем в начале 2026-го.

Напоследок — новость о том, что эксперты подсчитали, в какую сумму россиянам обойдется подготовка личного автомобиля к зиме в этом году. Придется выложить в среднем 38 000 рублей, что на 8% больше, чем в 2024-м. В эту сумму входят пара «дворников», омывающая жидкость для стекол, четыре покрышки, а также услуги мойки и шиномонтажа. Причем подорожала за 12 месяцев ощутимее всего именно «омывайка» — сразу на 13% до 443 рублей.

А узнать другие новости автомобильной жизни страны последних дней можно в ленте портала «АвтоВзгляд», которая находится здесь.